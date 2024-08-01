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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220603/cumhurbaskani-erdogan-mali-gecis-donemi-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1056961390.html
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recep tayyip erdoğan, mali, assimi goita, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

01:25 01.08.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
3 Haziran 2022, 22:18
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