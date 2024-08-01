https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-mali-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1086392923.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T01:25+0300
2024-08-01T01:25+0300
2024-08-01T01:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mali
assimi goita
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220603/cumhurbaskani-erdogan-mali-gecis-donemi-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1056961390.html
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recep tayyip erdoğan, mali, assimi goita, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
recep tayyip erdoğan, mali, assimi goita, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.