https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-mali-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1086392923.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T01:25+0300

2024-08-01T01:25+0300

2024-08-01T01:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

mali

assimi goita

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220603/cumhurbaskani-erdogan-mali-gecis-donemi-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1056961390.html

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recep tayyip erdoğan, mali, assimi goita, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı