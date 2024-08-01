https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/chp-lideri-ozel-emekli-maasi-artirilmasi-gerek-diyerek-konustu-iktidarda-halkin-iktidari-yok-1086404176.html

CHP lideri Özel, 'emekli maaşı artırılması gerek' diyerek konuştu: 'İktidarda halkın iktidarı yok'

CHP lideri Özel, 'emekli maaşı artırılması gerek' diyerek konuştu: 'İktidarda halkın iktidarı yok'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel Burdur'da yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T12:57+0300

2024-08-01T12:57+0300

2024-08-01T13:17+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 'babaevi' olduğunu belirterek, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor, kimi yakında oturuyor" dedi.Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, belli aralıklarla bu balkondan konuşmalar yaptığını belirterek, il başkanlarının "Bu da bizim balkon konuşmamız" dediğini aktardı.CHP'nin 'babaevi' olduğunu ifade eden Özel, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor kimi yakında oturuyor. Ama herkes biliyor ki başı sıkıştığında orada yeri var onun. Neden? Çünkü tapusu ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te vardı ne İnönü'de. Tapu, hem hepimizin hem de hiçbirimizin değil. Çünkü bir kişiye kayıtlı tapu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı" diye konuştu.Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını gördüğünü vurgulayarak, burada 8 liraya üretilen fasulyenin İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satıldığını kaydetti.'İktidarda halkın iktidarı yok'Fasulye 120 liraya satılırken birilerinin para kazandığını, 8 liraya üreticinin ise ezildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:Özel, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim olmayacağını, emekli maaşının artırılması gerektiğini anlattığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-yas-uyeleri-anitkabiri-ziyaret-etti-1086399671.html

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, burdur, emekli