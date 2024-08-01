Dijital ikizinizi üretmenin yolları
14:05 01.08.2024 (güncellendi: 16:01 02.08.2024)
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MetaEntry kurucusu Nihat Özkurt, Serhat Ayan’la Yapay Zeka Günlüğü’nde dijital ikiz projesinden bahsetti.
Dijital ikiz teknolojisi alanındaki faaliyetlere değinen Nihat Özkurt, şunları kaydetti:
“MetaEntry, dijital ikizler oluşturan bir teknoloji firmasıdır. Yapay zeka desteğiyle beraber dijital ikizler oluşturuyoruz. İnsanların ve ürünlerin üç boyutlu gerçekçi taramalarla dijital ikizlerini oluşturabiliyoruz. Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın dijital ortamda oluşturulan sanal kopyasıdır. Üç boyutlu tarama modelleri kullanılarak oluşturuluyor. İnsanlar kadar mekanların ve ürünlerin de dijital ikizleri oluşturulabiliyor. Burada amaç, dijital ortamlarda daha gerçekçi ve insanların daha çok iletişim kurabileceği tarzda teknolojiler geliştirmek. Gerçekte bir insanla konuşur gibi dijital ikizle iletişim kurarak gerçeğe yakın bir his yakalayabiliyoruz. Ürünler için de bu geçerli. Mesela bir mağazaya gidip ayakkabıyı canlı olarak görebiliriz. Dijital ikizle birlikte VR veya artırılmış gerçeklik teknolojisiyle aynı ürünün dijital ikizini karşınızda görebiliyorsunuz. VR gözlükler şart değil. Artırılmış gerçeklik teknolojisi telefon, bilgisayar veya ekran olan her yerde görüntülenebiliyor.”
Üç boyutlu modelleme için fotogrametri teknolojisi kullandıklarını belirten Özkurt, şu ifadeleri kullandı:
“Fotogrametri adında bir sistem kullanıyoruz. Birçok açıdan fotoğraf çekiliyor ve bu görüntüler dijital ortamda birleştirilerek üç boyutlu modeli oluşturuyor. Biz de Türkiye’de ilk geliştirdiğimiz bir cihazla bu işlemi yapıyoruz. Cihazın içinde 105 tane kamera var. İçeriye girince beş saniye içinde bu açılardan fotoğraflarınız çekiliyor ve sonra birleştiriliyor. Bu şekilde dijital ikiziniz oluşuyor. Sinirli bir anınızı veya gülerken video kaydınızı alırsak, oradaki tepkileri ve ifadeleri kopyalayıp yapay zeka desteğiyle canlandırabiliyoruz. Görüntü işleme teknolojileri ile duyguları aktarabiliyoruz.”
Dijital ikiz teknolojisinin kullanım alanlarına değinen Özkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dijital ikiz teknolojisi, profesyonel sektörlerde hizmet veriyor. Örneğin film sektöründe bir dijital ikizi, oyun motorlarında hareket ettirerek gerçekçi sahneler üretmek mümkün oluyor. Video kliplerde de bu teknolojiden yararlanabiliyor. Biblo üretiminde de var bu teknoloji. İnsanın olduğu her yerde dijital ikiz teknolojisinin yeri var. Bu teknoloji gelecekte daha da yaygınlaşacak. Unreal Engine oyun motoruna koyduğumuz bir dijital ikizi, yapay zeka eklentilerini kullanarak hayata geçirebiliyoruz.”