Dijital ikizinizi üretmenin yolları

“MetaEntry, dijital ikizler oluşturan bir teknoloji firmasıdır. Yapay zeka desteğiyle beraber dijital ikizler oluşturuyoruz. İnsanların ve ürünlerin üç boyutlu gerçekçi taramalarla dijital ikizlerini oluşturabiliyoruz. Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın dijital ortamda oluşturulan sanal kopyasıdır. Üç boyutlu tarama modelleri kullanılarak oluşturuluyor. İnsanlar kadar mekanların ve ürünlerin de dijital ikizleri oluşturulabiliyor. Burada amaç, dijital ortamlarda daha gerçekçi ve insanların daha çok iletişim kurabileceği tarzda teknolojiler geliştirmek. Gerçekte bir insanla konuşur gibi dijital ikizle iletişim kurarak gerçeğe yakın bir his yakalayabiliyoruz. Ürünler için de bu geçerli. Mesela bir mağazaya gidip ayakkabıyı canlı olarak görebiliriz. Dijital ikizle birlikte VR veya artırılmış gerçeklik teknolojisiyle aynı ürünün dijital ikizini karşınızda görebiliyorsunuz. VR gözlükler şart değil. Artırılmış gerçeklik teknolojisi telefon, bilgisayar veya ekran olan her yerde görüntülenebiliyor.”