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Pekin’den ABD ve Filipinler’e mesaj: Bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı var
Pekin’den ABD ve Filipinler’e mesaj: Bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı var
Sputnik Türkiye
ABD'ye Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini mümkün olan en kısa sürede geri çekmesi çağrısında bulunan Çin, bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T19:11+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Filipinler arasında dün başkent Manila'da gerçekleştirilen 2+2 diyaloğuna ilişkin soruları cevapladı.Lin, "Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füzeler konuşlandırmasına izin vermesi, bölgesel gerilimleri ve çatışmaları körüklemek, jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını kışkırtmak için bölge dışı güçlerle işbirliği yapmak gibi sapkın bir eylemdir" dedi.ABD ve Filipinler'i "bölge ülkelerinin sesine kulak vermeye, yanlış uygulamalarını bir an önce düzeltmeye, orta menzilli füze sistemini daha önce kamuoyuna verdikleri taahhütlere uygun olarak bir an önce geri çekmeye ve yanlış yolda daha fazla ilerlememeye” çağıran Lin, bölgenin füzelere ve çatışmaya değil ‘barış ve refaha’ ihtiyacı olduğunu belirtti.Lin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından dün açıklanan Filipinler'e yönelik 500 milyon dolarlık ABD askeri yardım paketini yorumlayarak, Manila'nın "Güney Çin Denizi'nde çatışmayı kışkırtmak için bölge dışındaki ülkelere kur yapmasının sadece bölgesel istikrarı baltalayacağını ve gerilimi tırmandıracağını" söyledi.ABD'nin Güney Çin Denizi meselesinde taraf olmadığını ve Çin ile Filipinler arasındaki deniz sorunlarına müdahale etme hakkı bulunmadığını ifade eden Lin, Manila'nın güvenliğini korumak için dış güçleri devreye sokmaya çalışmasının sadece "daha fazla güvensizliğe ve hatta başkalarının piyonu olmaya" yol açacağını kaydetti.ABD, Filipinler'e 500 milyon dolar askeri destek paketini duyurmuştuABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., dün Filipinler'in Quezon eyaletinde bir araya gelmişti.Bakan Blinken, yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceklerini duyurarak, bunun iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracağını söylemişti.Blinken, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ABD liderliğinde yaşanacak bir değişikliğin Washington'un Asya'daki uzun süreli müttefiki Manila ile ilişkilerini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise ABD'nin Filipinler'e orta menzilli füzeler konuşlandırmasının saldırı amaçlı değil Manila'nın savunma kapasitesini arttırmak için olduğunu ve bir silahlanma yarışına yol açmayacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/pekin-uyarmisti-abdden-filipinler-ordusuna-500-milyon-dolar-destek--1086348029.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, filipinler, abd, füze, antony blinken
çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, filipinler, abd, füze, antony blinken

Pekin’den ABD ve Filipinler’e mesaj: Bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı var

19:11 31.07.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBEGüney Çin Denizi
Güney Çin Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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ABD'ye Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini mümkün olan en kısa sürede geri çekmesi çağrısında bulunan Çin, bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Filipinler arasında dün başkent Manila'da gerçekleştirilen 2+2 diyaloğuna ilişkin soruları cevapladı.
Lin, "Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füzeler konuşlandırmasına izin vermesi, bölgesel gerilimleri ve çatışmaları körüklemek, jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını kışkırtmak için bölge dışı güçlerle işbirliği yapmak gibi sapkın bir eylemdir" dedi.
ABD ve Filipinler'i "bölge ülkelerinin sesine kulak vermeye, yanlış uygulamalarını bir an önce düzeltmeye, orta menzilli füze sistemini daha önce kamuoyuna verdikleri taahhütlere uygun olarak bir an önce geri çekmeye ve yanlış yolda daha fazla ilerlememeye” çağıran Lin, bölgenin füzelere ve çatışmaya değil ‘barış ve refaha’ ihtiyacı olduğunu belirtti.
Lin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından dün açıklanan Filipinler'e yönelik 500 milyon dolarlık ABD askeri yardım paketini yorumlayarak, Manila'nın "Güney Çin Denizi'nde çatışmayı kışkırtmak için bölge dışındaki ülkelere kur yapmasının sadece bölgesel istikrarı baltalayacağını ve gerilimi tırmandıracağını" söyledi.
ABD'nin Güney Çin Denizi meselesinde taraf olmadığını ve Çin ile Filipinler arasındaki deniz sorunlarına müdahale etme hakkı bulunmadığını ifade eden Lin, Manila'nın güvenliğini korumak için dış güçleri devreye sokmaya çalışmasının sadece "daha fazla güvensizliğe ve hatta başkalarının piyonu olmaya" yol açacağını kaydetti.
© AFP 2023 / TED ALJIBEABD Filipinler
ABD Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
ABD Filipinler
© AFP 2023 / TED ALJIBE

ABD, Filipinler'e 500 milyon dolar askeri destek paketini duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., dün Filipinler'in Quezon eyaletinde bir araya gelmişti.
Bakan Blinken, yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceklerini duyurarak, bunun iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracağını söylemişti.
Blinken, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ABD liderliğinde yaşanacak bir değişikliğin Washington'un Asya'daki uzun süreli müttefiki Manila ile ilişkilerini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.
Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise ABD'nin Filipinler'e orta menzilli füzeler konuşlandırmasının saldırı amaçlı değil Manila'nın savunma kapasitesini arttırmak için olduğunu ve bir silahlanma yarışına yol açmayacağını vurgulamıştı.
ABD Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
DÜNYA
Pekin uyarmıştı: ABD'den Filipinler ordusuna 500 milyon dolar destek
Dün, 18:42
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