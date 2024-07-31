https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/pekinden-abd-ve-filipinlere-mesaj-bolgenin-fuzelere-degil-barisa-ihtiyaci-var-1086385570.html

Pekin’den ABD ve Filipinler’e mesaj: Bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı var

Pekin’den ABD ve Filipinler’e mesaj: Bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

ABD'ye Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini mümkün olan en kısa sürede geri çekmesi çağrısında bulunan Çin, bölgenin füzelere değil barışa ihtiyacı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T19:11+0300

2024-07-31T19:11+0300

2024-07-31T19:11+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

güney çin denizi

filipinler

abd

füze

antony blinken

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086385329_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_44d5ad01439375cfa4717cb40d283045.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Filipinler arasında dün başkent Manila'da gerçekleştirilen 2+2 diyaloğuna ilişkin soruları cevapladı.Lin, "Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füzeler konuşlandırmasına izin vermesi, bölgesel gerilimleri ve çatışmaları körüklemek, jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını kışkırtmak için bölge dışı güçlerle işbirliği yapmak gibi sapkın bir eylemdir" dedi.ABD ve Filipinler'i "bölge ülkelerinin sesine kulak vermeye, yanlış uygulamalarını bir an önce düzeltmeye, orta menzilli füze sistemini daha önce kamuoyuna verdikleri taahhütlere uygun olarak bir an önce geri çekmeye ve yanlış yolda daha fazla ilerlememeye” çağıran Lin, bölgenin füzelere ve çatışmaya değil ‘barış ve refaha’ ihtiyacı olduğunu belirtti.Lin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından dün açıklanan Filipinler'e yönelik 500 milyon dolarlık ABD askeri yardım paketini yorumlayarak, Manila'nın "Güney Çin Denizi'nde çatışmayı kışkırtmak için bölge dışındaki ülkelere kur yapmasının sadece bölgesel istikrarı baltalayacağını ve gerilimi tırmandıracağını" söyledi.ABD'nin Güney Çin Denizi meselesinde taraf olmadığını ve Çin ile Filipinler arasındaki deniz sorunlarına müdahale etme hakkı bulunmadığını ifade eden Lin, Manila'nın güvenliğini korumak için dış güçleri devreye sokmaya çalışmasının sadece "daha fazla güvensizliğe ve hatta başkalarının piyonu olmaya" yol açacağını kaydetti.ABD, Filipinler'e 500 milyon dolar askeri destek paketini duyurmuştuABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., dün Filipinler'in Quezon eyaletinde bir araya gelmişti.Bakan Blinken, yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceklerini duyurarak, bunun iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracağını söylemişti.Blinken, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ABD liderliğinde yaşanacak bir değişikliğin Washington'un Asya'daki uzun süreli müttefiki Manila ile ilişkilerini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise ABD'nin Filipinler'e orta menzilli füzeler konuşlandırmasının saldırı amaçlı değil Manila'nın savunma kapasitesini arttırmak için olduğunu ve bir silahlanma yarışına yol açmayacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/pekin-uyarmisti-abdden-filipinler-ordusuna-500-milyon-dolar-destek--1086348029.html

çin

çin halk cumhuriyeti

güney çin denizi

filipinler

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, filipinler, abd, füze, antony blinken