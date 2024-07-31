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Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı
Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı
Sputnik Türkiye
TESK Genel Başkanı Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması talebinde bulunarak, "Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiğini belirtti.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon düzeltmesi ile esnafa 'fiktif' kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını savundu.Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmenin karının düşebildiğine, borçlu ve zarardaki işletme için de kar doğabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
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bendevi palandöken, vergi, vergi borcu, enflasyon
bendevi palandöken, vergi, vergi borcu, enflasyon

Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

17:19 31.07.2024
© İHA / SALİH HÜDAVERDİTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / SALİH HÜDAVERDİ
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TESK Genel Başkanı Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması talebinde bulunarak, "Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmaz" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiğini belirtti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon düzeltmesi ile esnafa 'fiktif' kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını savundu.
Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmenin karının düşebildiğine, borçlu ve zarardaki işletme için de kar doğabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Madem az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak; zarardaki bir esnaftan enflasyon düzeltmesi adı altında vergi istemeyi kim, nasıl açıklayabilir? Esnafın ödeyeceği haksız vergi, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve bu yıl 6 aylık yapılacak düzeltme işlemi yıl sonuna ertelenmeli."
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