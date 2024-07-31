https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/palandoken-enflasyon-duzeltmesi-yilda-bir-kez-yapilmali--1086382814.html

Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması talebinde bulunarak, "Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T17:19+0300

2024-07-31T17:19+0300

2024-07-31T17:19+0300

ekonomi

bendevi palandöken

vergi

vergi borcu

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/09/1081534047_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_66f2cdbbdf2cf28fd08619a9ab157b58.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiğini belirtti.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon düzeltmesi ile esnafa 'fiktif' kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını savundu.Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmenin karının düşebildiğine, borçlu ve zarardaki işletme için de kar doğabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bendevi palandöken, vergi, vergi borcu, enflasyon