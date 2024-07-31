https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fenerbahce-baskani-ali-koc-ibb-baskani-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1086372826.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T14:15+0300

2024-07-31T14:15+0300

2024-07-31T14:15+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

fenerbahçe

ali koç

saraçhane

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Saraçhane’de bir araya geldi.İmamoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkürler. Şehrimizin güzide kulüpleriyle yakın ilişki kurmaya, spor şehri vizyonuyla ortak çalışmaya devam edeceğiz.''

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türkiye

saraçhane

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