https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/fenerbahce-baskani-ali-koc-ibb-baskani-ekrem-imamoglunu-ziyaret-etti-1086372826.html
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:15+0300
2024-07-31T14:15+0300
2024-07-31T14:15+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
fenerbahçe
ali koç
saraçhane
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Saraçhane’de bir araya geldi.İmamoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkürler. Şehrimizin güzide kulüpleriyle yakın ilişki kurmaya, spor şehri vizyonuyla ortak çalışmaya devam edeceğiz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/anayasa-mahkemesi-dilekcede-kullanilan-ifadeler-nedeniyle-is-akdinin-feshini-hak-ihlali-saydi-1086372342.html
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ekrem imamoğlu, ibb, fenerbahçe, ali koç, saraçhane
ekrem imamoğlu, ibb, fenerbahçe, ali koç, saraçhane
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Saraçhane’de bir araya geldi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:
''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkürler. Şehrimizin güzide kulüpleriyle yakın ilişki kurmaya, spor şehri vizyonuyla ortak çalışmaya devam edeceğiz.''