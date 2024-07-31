https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/dem-parti-batman-milletvekili-valilik-duvarina-once-kurtce-once-dil-yazdi-1086377473.html

DEM Parti Batman Milletvekili Valilik duvarına 'önce Kürtçe' 'önce dil' yazdı

DEM Parti Batman Milletvekili Valilik duvarına 'önce Kürtçe' 'önce dil' yazdı

Sputnik Türkiye

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T15:19+0300

2024-07-31T15:19+0300

2024-07-31T15:19+0300

türkiye

dem parti

batman

batman valiliği

kürtçe

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Batman'da DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdığı anları video ile paylaştı.Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına “önce Kürtçe” ve “önce dil” yazısı yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sakaryada-eski-ferizli-belediye-baskani-sogukun-oldurulmesinde-yeni-gelisme-4-zanli-adliyede-1086367559.html

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