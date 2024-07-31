https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/dem-parti-batman-milletvekili-valilik-duvarina-once-kurtce-once-dil-yazdi-1086377473.html
DEM Parti Batman Milletvekili Valilik duvarına 'önce Kürtçe' 'önce dil' yazdı
DEM Parti Batman Milletvekili Valilik duvarına 'önce Kürtçe' 'önce dil' yazdı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:19+0300
2024-07-31T15:19+0300
2024-07-31T15:19+0300
türkiye
dem parti
batman
batman valiliği
kürtçe
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Batman'da DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdığı anları video ile paylaştı.Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına “önce Kürtçe” ve “önce dil” yazısı yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/sakaryada-eski-ferizli-belediye-baskani-sogukun-oldurulmesinde-yeni-gelisme-4-zanli-adliyede-1086367559.html
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dem parti, batman, batman valiliği, kürtçe
dem parti, batman, batman valiliği, kürtçe
DEM Parti Batman Milletvekili Valilik duvarına 'önce Kürtçe' 'önce dil' yazdı
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdı.
Batman'da DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, sprey boya ile Batman Valiliği duvarına sprey boya ile Kürtçe “önce Kürtçe”, “ önce dil” yazdığı anları video ile paylaştı.
Batman'daki yaya geçitlerindeki Kürtçe yazıların Karayolları ekiplerince silinmesine tepki göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştiren DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, eline aldığı sprey boya ile valilik duvarlarına “önce Kürtçe” ve “önce dil” yazısı yazdı.