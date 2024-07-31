Beyaz Saray'dan İsrail'in Beyrut'a saldırısına ilişkin açıklama: 'Kendini savunma hakkı'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



İsrail'in güvenliğinin 'sağlam ve sarsılmaz' olduğunu kaydeden Watson, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var" ifadesini kullandı.



Watson, ABD'nin bölgedeki saldırıları sona erdirmek için 'diplomatik bir çözüm' üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.



İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.



Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.