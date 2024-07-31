https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/beyaz-saraydan-israilin-beyruta-saldirisina-iliskin-aciklama-kendini-savunma-hakki-1086364969.html
Beyaz Saray'dan İsrail'in Beyrut'a saldırısına ilişkin açıklama: 'Kendini savunma hakkı'
Beyaz Saray'dan İsrail'in Beyrut'a saldırısına ilişkin açıklama: 'Kendini savunma hakkı'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısını 'İsrail'in kendini savunma hakkı'... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T10:41+0300
2024-07-31T10:41+0300
2024-07-31T11:53+0300
dünya
israil
beyrut
saldırı
abd
adrienne watson
lübnan
israil ordusu
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.İsrail'in güvenliğinin 'sağlam ve sarsılmaz' olduğunu kaydeden Watson, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var" ifadesini kullandı.Watson, ABD'nin bölgedeki saldırıları sona erdirmek için 'diplomatik bir çözüm' üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.
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Beyaz Saray'dan İsrail'in Beyrut'a saldırısına ilişkin açıklama: 'Kendini savunma hakkı'
10:41 31.07.2024 (güncellendi: 11:53 31.07.2024)
Beyaz Saray, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısını 'İsrail'in kendini savunma hakkı' olarak niteledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in güvenliğinin 'sağlam ve sarsılmaz' olduğunu kaydeden Watson, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var" ifadesini kullandı.
Watson, ABD'nin bölgedeki saldırıları sona erdirmek için 'diplomatik bir çözüm' üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.
İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.