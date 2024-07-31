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Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Sputnik Türkiye
Manavgat'ta trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olduğu tespit edilen bir kişi, alkollü olmadığını, sadece gargara kullandığını söylese de cezadan ve... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:16+0300
2024-07-31T14:26+0300
türkiye
gargara
antalya
manavgat
ceza
ehliyet
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan ilginç olayda iş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak için aracıyla yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli gencin nefesini tazelemek ve ağız kokusunu gidermek amacıyla kullandığı gargara başına iş açtı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Sanayi kavşağında gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından durdurulan araçtan gönül rahatlığıyla inen ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında şaşkına döndü.Kan testi ile rahat bir nefes aldıYapılan kontrolde 360 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırılırken sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Bakır, ceza tutanağı ve hastaneden aldığı alkolsüz olduğuna dair raporla birlikte polis karakoluna giderek ifade verdi.“Sadece gargara kullandım”Akşam işten çıktığını belirten Mehmet Akif Bakır “İşten çıktıktan sonra eve uğramadan kız arkadaşımla buluşmaya gidiyordum. Ağzımın kokmaması için aracımda devamlı bulundurduğum gargarayı kullandım. Trafik ekipleri tarafından durduruldum ve alkol metreyi üfledim. 3,76 promil alkollü olduğum söylenince inanmak istemedim. Ama baktığımda doğruydu. Ne kadar alkol kullanmadığımı söylesem de bir şey değişmedi ve alkollü işlemi yapıldı. Hastaneye giderek kan verdim ve alkolsüz olduğum ortaya çıktı. Ben sadece gargara kullandım ve 3,76 promil alkollü çıktım. Buradan araç kullanan vatandaşları araç kullanmadan önce ve araç kullanırken gargara kullanmamaları konusunda uyarıyorum” dedi.Gargarada alkolün rolü nedirGargara, nefesi tazelemek, diş plağını azaltmak ve sağlıklı bir ağzı korumak için kullanılan yaygın bir ağız hijyeni ürünüdür. Alkolün gargara formülasyonlarına dahil edilmesinin başlıca nedenlerinden biri antimikrobiyal özellikleridir. Alkolün bakterileri ve diğer mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürdüğü kanıtlanmıştır. Proteinleri denatüre ederek ve bakteri hücre zarlarındaki lipitleri çözerek hücre lizisine ve ölümüne yol açarak etki eder. Bununla birlikte, bu antimikrobiyal etkileri elde etmek için alkol konsantrasyonunun yeterince yüksek olması gerekir; bu da, etkinlik ile potansiyel riskler arasındaki dengeye ilişkin soruları gündeme getirmektedir.
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gargara, antalya, manavgat, ceza, ehliyet
gargara, antalya, manavgat, ceza, ehliyet

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

14:16 31.07.2024 (güncellendi: 14:26 31.07.2024)
© İHA / ARİF KAPLAN-AW257885Ağız gargarası başına dert oldu: Ehliyetine 6 ay el konuldu
Ağız gargarası başına dert oldu: Ehliyetine 6 ay el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / ARİF KAPLAN-AW257885
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Manavgat'ta trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olduğu tespit edilen bir kişi, alkollü olmadığını, sadece gargara kullandığını söylese de cezadan ve ehliyetine el konulmasından kurtulamadı. Elinde ceza tutanağı ile hastaneye giden gencin kan testinde ise alkolsüz olduğu belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan ilginç olayda iş çıkışı kız arkadaşı ile buluşmak için aracıyla yola çıkan Mehmet Akif Bakır isimli gencin nefesini tazelemek ve ağız kokusunu gidermek amacıyla kullandığı gargara başına iş açtı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Sanayi kavşağında gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından durdurulan araçtan gönül rahatlığıyla inen ve alkol metreyi üfleyen genç sürücü gördüğü rakam karşısında şaşkına döndü.

Kan testi ile rahat bir nefes aldı

Yapılan kontrolde 360 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Akif Bakır, ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da prosedür gereği alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezasına çarptırılırken sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerine çağırdığı arkadaşıyla soluğu Manavgat Devlet Hastanesinde alan Mehmet Akif Bakır, kan alınarak yapılan alkol ölçümünde alkolsüz olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Bakır, ceza tutanağı ve hastaneden aldığı alkolsüz olduğuna dair raporla birlikte polis karakoluna giderek ifade verdi.

“Sadece gargara kullandım”

Akşam işten çıktığını belirten Mehmet Akif Bakır “İşten çıktıktan sonra eve uğramadan kız arkadaşımla buluşmaya gidiyordum. Ağzımın kokmaması için aracımda devamlı bulundurduğum gargarayı kullandım. Trafik ekipleri tarafından durduruldum ve alkol metreyi üfledim. 3,76 promil alkollü olduğum söylenince inanmak istemedim. Ama baktığımda doğruydu. Ne kadar alkol kullanmadığımı söylesem de bir şey değişmedi ve alkollü işlemi yapıldı. Hastaneye giderek kan verdim ve alkolsüz olduğum ortaya çıktı. Ben sadece gargara kullandım ve 3,76 promil alkollü çıktım. Buradan araç kullanan vatandaşları araç kullanmadan önce ve araç kullanırken gargara kullanmamaları konusunda uyarıyorum” dedi.

Gargarada alkolün rolü nedir

Gargara, nefesi tazelemek, diş plağını azaltmak ve sağlıklı bir ağzı korumak için kullanılan yaygın bir ağız hijyeni ürünüdür. Alkolün gargara formülasyonlarına dahil edilmesinin başlıca nedenlerinden biri antimikrobiyal özellikleridir. Alkolün bakterileri ve diğer mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürdüğü kanıtlanmıştır. Proteinleri denatüre ederek ve bakteri hücre zarlarındaki lipitleri çözerek hücre lizisine ve ölümüne yol açarak etki eder. Bununla birlikte, bu antimikrobiyal etkileri elde etmek için alkol konsantrasyonunun yeterince yüksek olması gerekir; bu da, etkinlik ile potansiyel riskler arasındaki dengeye ilişkin soruları gündeme getirmektedir.
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