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Abdüllatif Şener'in oğlu rehin aldığı anneannesini öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu rehin aldığı anneannesini öldürdü
Sputnik Türkiye
Eski bakan Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T22:45+0300
2024-07-31T23:09+0300
abdüllatif şener
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bedirhan şener
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.Bedirhan Şener kimdir? Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti.Abdüllatif Şener kimdir?Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır.Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi.2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi.Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230620/abdullatif-sener-saygi-ozturke-konustu-kafa-bulmak-icin-soyledim-1072639463.html
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Abdüllatif Şener'in oğlu rehin aldığı anneannesini öldürdü

22:45 31.07.2024 (güncellendi: 23:09 31.07.2024)
© AAAbdüllatif Şener
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA
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Eski bakan Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.
Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.
Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.
Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bedirhan Şener kimdir?

Bedirhan Şener’in 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edilmişti.

Abdüllatif Şener kimdir?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır.
Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.
Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.
2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi.
2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.
2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi.
Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.
Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
Abdüllatif Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim
20 Haziran 2023, 08:07
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