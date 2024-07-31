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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde 45 göçmen kuş tedavi edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde 45 göçmen kuş tedavi edildi
Sputnik Türkiye
Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 1,5... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, kızılırmak deltası, kızılırmak deltası kuş cenneti, kızılırmak, kızılırmak, kuş, tedavi, samsun büyükşehir belediyesi, samsun

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde 45 göçmen kuş tedavi edildi

01:42 31.07.2024
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Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 1,5 ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi.
© İHA

- Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi.

- Samsun&#x27;un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti&#x27;nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi&#x27;nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

- Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi.

© İHA

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde beş yıl önce kapatılan ve bir buçuk ay önce tekrar hizmete açılan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, yabani hayvanlara şifa dağıtıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti&#x27;nde beş yıl önce kapatılan ve bir buçuk ay önce tekrar hizmete açılan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, yabani hayvanlara şifa dağıtıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde beş yıl önce kapatılan ve bir buçuk ay önce tekrar hizmete açılan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, yabani hayvanlara şifa dağıtıyor.

© İHA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan göçmen kuşlar da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi altına alınıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi&#x27;nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti&#x27;nde yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan göçmen kuşlar da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi&#x27;nde tedavi altına alınıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan göçmen kuşlar da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi altına alınıyor.

© İHA

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda, çeşitli yerlerinden yaralanan 45 göçmen kuş, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi&#x27;nde, bir buçuk ayda, çeşitli yerlerinden yaralanan 45 göçmen kuş, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda, çeşitli yerlerinden yaralanan 45 göçmen kuş, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

© İHA

Her türlü müdahaleye uygun tasarlanan klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınıyor.

Her türlü müdahaleye uygun tasarlanan klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınıyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Her türlü müdahaleye uygun tasarlanan klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınıyor.

© İHA

Klinikte, 12 leylek, 7 peçeli baykuş, 1 martı, 1 posta güvercini ve 1 kara kaplumbağasının tedavisi sürüyor.

Klinikte, 12 leylek, 7 peçeli baykuş, 1 martı, 1 posta güvercini ve 1 kara kaplumbağasının tedavisi sürüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Klinikte, 12 leylek, 7 peçeli baykuş, 1 martı, 1 posta güvercini ve 1 kara kaplumbağasının tedavisi sürüyor.

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