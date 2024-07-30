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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/turkiyenin-elektrikte-abone-sayisi-50-milyonu-gecti-1086355159.html
Türkiye'nin elektrikte abone sayısı 50 milyonu geçti
Türkiye'nin elektrikte abone sayısı 50 milyonu geçti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de elektrik abonesi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1,89 artarak 50 milyon 41 bin 745'e yükseldi. En fazla abone 41 milyon... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T23:40+0300
2024-07-30T23:40+0300
türkiye
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abonelik
enerji piyasası düzenleme kurumu
enerji piyasası düzenleme kurumu
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan edinen bilgiye göre, mayısta elektrikte en fazla abone 41 milyon 757 bin 237 ile meskenler grubunda yer aldı.Mesken abonelerini, 7 milyon 163 bin 886 aboneyle kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler, 771 bin 908 ile tarımsal faaliyetler, 282 bin 693 ile aydınlatma ve 66 bin 21 aboneyle sanayi grupları izledi.Böylece, önceki yıl mayısta 49 milyon 114 bin 190 olan toplam elektrik abonesi sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 1.89 yükselerek 50 milyon 41 bin 745'e çıktı.Tüketici sayısının il ve tüketici türü bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığında ise mayısta 8 milyon 632 bin 961 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bunu 3 milyon 224 bin 833 ile Ankara, 2 milyon 905 bin 646 ile İzmir, 1 milyon 964 bin 479 ile Antalya ve 1 milyon 900 bin 206 ile Bursa takip etti.En az tüketici sayısına sahip iller arasında 58 bin 320 ile Bayburt ilk sırada yer aldı. Bunu 63 bin 669 ile Ardahan, 66 bin 343 ile Tunceli, 79 bin 940 ile Kilis ve 89 bin 177 ile Iğdır izledi.Tüketici sayısının tür bazında dağılımı ise şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/elektrik-tuketimi-8-gun-icinde-5-kez-yeni-rekor-kirdi-1086267290.html
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elektrik, abone, abonelik, enerji piyasası düzenleme kurumu, enerji piyasası düzenleme kurumu, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik, abone, abonelik, enerji piyasası düzenleme kurumu, enerji piyasası düzenleme kurumu, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

Türkiye'nin elektrikte abone sayısı 50 milyonu geçti

23:40 30.07.2024
© AAElektrik faturası
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
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Türkiye'de elektrik abonesi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1,89 artarak 50 milyon 41 bin 745'e yükseldi. En fazla abone 41 milyon 757 bin 237 ile meskenler grubunda yer aldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan edinen bilgiye göre, mayısta elektrikte en fazla abone 41 milyon 757 bin 237 ile meskenler grubunda yer aldı.
Mesken abonelerini, 7 milyon 163 bin 886 aboneyle kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler, 771 bin 908 ile tarımsal faaliyetler, 282 bin 693 ile aydınlatma ve 66 bin 21 aboneyle sanayi grupları izledi.
Böylece, önceki yıl mayısta 49 milyon 114 bin 190 olan toplam elektrik abonesi sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 1.89 yükselerek 50 milyon 41 bin 745'e çıktı.
Tüketici sayısının il ve tüketici türü bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığında ise mayısta 8 milyon 632 bin 961 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bunu 3 milyon 224 bin 833 ile Ankara, 2 milyon 905 bin 646 ile İzmir, 1 milyon 964 bin 479 ile Antalya ve 1 milyon 900 bin 206 ile Bursa takip etti.
En az tüketici sayısına sahip iller arasında 58 bin 320 ile Bayburt ilk sırada yer aldı. Bunu 63 bin 669 ile Ardahan, 66 bin 343 ile Tunceli, 79 bin 940 ile Kilis ve 89 bin 177 ile Iğdır izledi.
Tüketici sayısının tür bazında dağılımı ise şöyle oldu:

Tüketici Türü

Mayıs 2024

Tüketici Sayısı

Toplam içindeki pay(%)

Önceki yıla göre değişim

Aydınlatma

282.693

0,56

0,23

Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer

7.163.886

14,32

1,91

Mesken

41.757.237

83,44

1,89

Sanayi

66.021

0,13

-8,72

Tarımsal Faaliyetler

771.908

1,54

3,13

Genel Toplam

50.041.745

100

1,89

Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
TÜRKİYE
Elektrik tüketimi 8 gün içinde 5 kez yeni rekor kırdı
27 Temmuz, 23:13
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