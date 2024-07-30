https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sgk-ptt-ve-troy-arasinda-emekliler-icin-isbirligi-protokolu-imzalandi-1086349364.html

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY arasında imzalanan işbirliği protokolü ile PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T19:22+0300

2024-07-30T19:22+0300

2024-07-30T19:22+0300

türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

ptt

troy

anlaşma

emekli

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), PTT ve TROY kart arasında Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında işbirliği protokolüne imza atıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın, Adnan Ertem ve Faruk Özçelik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SGK Başkanı Raci Kaya, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) AŞ Genel Müdürü Ozan Deniz, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve yetkililerin katılımıyla SGK Genel Müdürlük binasında SGK, PTT ve TROY arasında işbirliği protokolü imzalandı.Bakan Yardımcısı Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına huzurlu ve refah içinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için neler yapabiliriz gayreti içerisinde olduk" dedi.Emekliler Yılı kapsamında birçok anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Aydın, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte Bakan'ımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör firmalarıyla bir araya geldik. Emeklilerimiz için avantaj ve ayrıcalıklar elde ettik. Bu vesileyle tüm bakanlıklarımızla kurum ve kuruluşlarımızla ciddi mesafeler aldık" diye konuştu.Anlaşmalarla emeklilerin yapacakları harcamalarda giyimden ulaşıma, gıdadan ev araç ve gereçlerine kadar pek çok alanda indirimler yapıldığını belirten Aydın, sosyal güvenlik il müdürlüklerinin 3 bin 700'ü aşan firmayla görüşme yaparak anlaşmalara imza attığını ifade etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şehirlerarası yolcu taşımacılığında emeklilere özel yüzde 20, demiryolu taşımacılığında yüzde 10 indirim yaptığını anımsatan Aydın, ayrıca PTTcell tarafından emeklilere özel uygun fiyatlı konuşma ve internet hizmeti sunan 'Emekli Paketi' oluşturulduğuna, PTT Kargo'da emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalandırıldığına dikkati çekti.Emeklilere, PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 15, PTT lokal ve sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim uygulandığını da aktaran Aydın, emeklilere yönelik çalışmalarla ilgili desteklerinden ötürü ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi kapsamında yapılan işbirliğiyle PTTBank ve TROY, emeklilerden TROY logolu banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanları sağlayacak.

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, ptt, troy, anlaşma, emekli