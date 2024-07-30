https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/peynir-satisi-duzenlemesiyle-kasar-adiyla-satilamayacak-taklit-cok-fazla-1086343662.html

Peynir satışı düzenlemesiyle 'kaşar' adıyla satılamayacak: 'Taklit çok fazla'

Peynir satışı düzenlemesiyle 'kaşar' adıyla satılamayacak: 'Taklit çok fazla'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle birlikte, eritme peynir, yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde ve kaşar peyniri adıyla... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T16:30+0300

2024-07-30T16:30+0300

2024-07-30T16:30+0300

türkiye

peynir

market

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği hazırladı.Eritme peynirlerin satışında yeni düzenlemeye gidilen tebliğe göre, bu peynirlerin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar ve Abaza peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirlerle, coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.Eritme peynirinin etiketinde, en az 3 milimetre punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak gıda adı belirtilecek.Çeşnili peynirlerde ise toplam çeşni oranı yüzde 6 olarak uygulanacak.Konuya ilişkin, değerlendirmelerde bulunan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, mevcut Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nin 8 Şubat 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bakanlığın, gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla söz konusu tebliği ihtisas alt komisyonu çalışmalarıyla güncellemeyi amaçladığına işaret etti.Coşkun, yine eritme peynirlerinde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılmasının engelleneceğini aktararak, “Bu amaçlar doğrultusunda, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Mevzuata uygun üretim yapan SETBİR üyeleri olarak, bu yeni tebliğle gıda güvenliğinin sağlanmış olacağı ve haksız rekabetin önüne geçileceğini düşünmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu.'Taklit çok fazla'Coşkun, ülkede özellikle peynirde taklit ve tağşişin çok fazla yapıldığına dikkati çekerek, taklit ve tağşiş yapan firmaların, mevzuata uyumlu üretim yapan firmalar için haksız rekabet oluşturduğunu ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Taklit ve tağşişi engellemenin yolunun, etkin denetim olduğunu vurgulayan Coşkun, “Yapılan analizlerde en son teknolojik cihazların ve en yeni analiz yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.” dedi.'Gıda güvenliği için'Coşkun, SETBİR olarak 2022’de bakanlığa, peynirde taklit ve tağşişin önlenmesi, tuz oranının önemi ve eritme peynirinin diğer peynirlerle aynı kategoride olmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Sputnik Türkiye

peynir, market, tarım ve orman bakanlığı