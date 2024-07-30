https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/nigdede-drift-yapan-surucuye-36-bin-260-lira-ceza-1086349707.html
Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
Sputnik Türkiye
Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza verildi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T19:38+0300
2024-07-30T19:38+0300
2024-07-30T19:38+0300
türkiye
drift
niğde
sürücü
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Niğde'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye KTK’nın 67/1-d drift atmak maddesinden, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmaktan, yeterli sayıda plaka takmamaktan ve standart dışı süspansiyon sistemi, helezon kesikliğinden toplamda 36 bin 260 lira para cezası uygulandı. Vali Çelik: Gereği yapıldVali Cahit Çelik, "Gereği yapıldı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Kayseri Caddesi Petrol Ofisi önünde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil sürücüsüne, drift atmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak, standart dışı süspansiyon sistemi-helezon kesikliğinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, huzuru ve güvenliği tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını belirtti.Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html
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drift, niğde, sürücü, ceza
drift, niğde, sürücü, ceza
Niğde'de drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza
Niğde'de otomobiliyle drift yapan sürücüye 36 bin 260 lira ceza verildi.
Niğde'de drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye KTK’nın 67/1-d drift atmak maddesinden, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmaktan, yeterli sayıda plaka takmamaktan ve standart dışı süspansiyon sistemi, helezon kesikliğinden toplamda 36 bin 260 lira para cezası uygulandı.
Vali Çelik: Gereği yapıld
Vali Cahit Çelik, "Gereği yapıldı" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Kayseri Caddesi Petrol Ofisi önünde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil sürücüsüne, drift atmak, kamunun rahatını bozacak davranışlarda bulunmak, yeterli sayıda plaka takmamak, standart dışı süspansiyon sistemi-helezon kesikliğinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerine teşekkür eden Çelik, huzuru ve güvenliği tehdit eden hiçbir fiilin cezasız kalmayacağını belirtti.
Niğde Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verildi.