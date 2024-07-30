https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/luganskli-kiz-ogrenciden-trumpa-donbassi-ziyaret-etme-onerisi-1086353714.html

Lugansklı kız öğrenciden Trump’a Donbass’ı ziyaret etme önerisi

Lugansklı kız öğrenciden Trump’a Donbass’ı ziyaret etme önerisi

Sputnik Türkiye

Lugansklı kız öğrenci Faina Savenkova, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini belirtti. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T22:30+0300

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dünya

lugans halk cumhuriyeti

lugansk

donald trump

açık mektup

donbass

davet

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Lugansklı genç kitap ve oyun yazarı, öğrenci Savenkova, Sputnik’e demecinde eski ABD Başkanı Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini söyledi.Savenkova, Trump’a açık mektup yazarak, kendisinden Kiev’e Batı silahlarının tedarikinin durdurulmasına yardım etmesini istedi.2021’de 12 yaşında olan Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass’taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Aynı yılın sonbaharında Savenkova, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alınmıştı. Savenkova daha sonra çeşitli uluslararası kuruluşlara defalarca Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211021/luganskli-12-yasindaki-kiz-cocugundan-bmye-mektup-1050029337.html

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lugans halk cumhuriyeti, lugansk, donald trump, açık mektup, donbass, davet