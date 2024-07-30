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Lugansklı kız öğrenciden Trump’a Donbass’ı ziyaret etme önerisi
Lugansklı kız öğrenciden Trump’a Donbass’ı ziyaret etme önerisi
Sputnik Türkiye
Lugansklı kız öğrenci Faina Savenkova, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini belirtti. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Lugansklı genç kitap ve oyun yazarı, öğrenci Savenkova, Sputnik’e demecinde eski ABD Başkanı Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini söyledi.Savenkova, Trump’a açık mektup yazarak, kendisinden Kiev’e Batı silahlarının tedarikinin durdurulmasına yardım etmesini istedi.2021’de 12 yaşında olan Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass’taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Aynı yılın sonbaharında Savenkova, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alınmıştı. Savenkova daha sonra çeşitli uluslararası kuruluşlara defalarca Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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lugans halk cumhuriyeti, lugansk, donald trump, açık mektup, donbass, davet
lugans halk cumhuriyeti, lugansk, donald trump, açık mektup, donbass, davet

Lugansklı kız öğrenciden Trump’a Donbass’ı ziyaret etme önerisi

22:30 30.07.2024 (güncellendi: 22:49 30.07.2024)
Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Lugansklı kız öğrenci Faina Savenkova, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini belirtti.
Lugansklı genç kitap ve oyun yazarı, öğrenci Savenkova, Sputnik’e demecinde eski ABD Başkanı Trump’ın Donbass’ı ziyaret etmesinin faydalı olabileceğini söyledi.
Savenkova, Trump’a açık mektup yazarak, kendisinden Kiev’e Batı silahlarının tedarikinin durdurulmasına yardım etmesini istedi.

Trump’ın Donbass’ı ve benim vatanımı ziyaret etmesinin faydalı olacağına inanıyorum. Trump, Donbass’ı ziyaret ederek sakinlerin nasıl yaşadığını ve Ukrayna’ya sağlanan silahların Donbass sakinlerini ve çocuklarını öldürdüğünü anlamalı.

2021’de 12 yaşında olan Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass’taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Aynı yılın sonbaharında Savenkova, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alınmıştı. Savenkova daha sonra çeşitli uluslararası kuruluşlara defalarca Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden 12 yaşındaki Faina Savenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup
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