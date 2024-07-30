https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-cumburbaskani-zurabisvili-istifa-etmeli-1086347723.html

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Cumburbaşkanı Zurabişvili istifa etmeli

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Cumburbaşkanı Zurabişvili istifa etmeli

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Cumhurbaşkanı ve muhalefetin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına karşı açtığı davaları 'inançsız' olarak... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T18:18+0300

2024-07-30T18:18+0300

2024-07-30T18:18+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

şalva papuaşvili

yabancı nüfuzun şeffaflığı

salome zurabişvili

istifa

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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası hakkında Anayasa Mahkemesi'nde dava açarak yasanın meşruiyetini kabul ettiğini ve siyasi dürüstlüğe sahipse istifa etmesi gerektiğini söyledi.Zurabişvili ilk olarak 15 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 3 Haziran'da yürürlüğe giren 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının askıya alınmasını talep etmişti.Papuaşvili, “Zurabişvili'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması, mahkemenin meşruiyetini kabul ettiği anlamına geliyor ve eğer siyasi dürüstlüğe sahipse istifa etmelidir” diyerek Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'yı ihlal ettiğini onayladığını ve Zurabişvili'nin Ulusal Hareket liderliğindeki muhalefet tarafından görevden alınmaktan kurtarıldığını hatırlattı.Papuaşvili açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Papuaşvili ayrıca Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ve muhalefetin 'yabancı ajanlar' yasasına karşı açtığı davaları 'farmasonluk' olarak nitelendirerek, "Birkaç ay önce Anayasa Mahkemesi yargıçlarını farklı sıfatlarla çağırdılar, azil kararının meşruiyetini sorgulamak için neredeyse yargıçları köle ilan ettiler ve bugün adalet için o yargıçlara dönüyorlar. Bu da muhalefet ve Zurabişvili'nin bir başka farmasonluğu" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili, istifa