https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-fidan-pezeskiyanin-yemin-torenine-katildi-ikby-baskani-barzani-ile-bir-araya-geldi-1086351538.html
Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı. Bakan Fidan ayrıca Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T21:36+0300
2024-07-30T21:36+0300
2024-07-30T21:38+0300
dünya
neçirvan barzani
hakan fidan
tahran
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086351775_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_2a7cd2efc945d8f103d2707be18e27ff.jpg
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi temsilen, Tahran'da düzenlenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/iranin-9uncu-cumhurbaskani-pezeskiyan-gorevine-basladi-1086348963.html
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086351775_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a18c0928e2495a83b54c73a06905d0ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
neçirvan barzani, hakan fidan, tahran, mesud pezeşkiyan
neçirvan barzani, hakan fidan, tahran, mesud pezeşkiyan
Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
21:36 30.07.2024 (güncellendi: 21:38 30.07.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı. Bakan Fidan ayrıca Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi temsilen, Tahran'da düzenlenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.