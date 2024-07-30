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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-fidan-pezeskiyanin-yemin-torenine-katildi-ikby-baskani-barzani-ile-bir-araya-geldi-1086351538.html
Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı. Bakan Fidan ayrıca Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T21:36+0300
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dünya
neçirvan barzani
hakan fidan
tahran
mesud pezeşkiyan
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi temsilen, Tahran'da düzenlenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/iranin-9uncu-cumhurbaskani-pezeskiyan-gorevine-basladi-1086348963.html
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neçirvan barzani, hakan fidan, tahran, mesud pezeşkiyan
neçirvan barzani, hakan fidan, tahran, mesud pezeşkiyan

Bakan Fidan, Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

21:36 30.07.2024 (güncellendi: 21:38 30.07.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı. Bakan Fidan ayrıca Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'yi temsilen, Tahran'da düzenlenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Fidan, Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Neçirvan Barzani ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi
© AA / Arda Küçükkaya
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Tahran'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yemin töreniyle görevine başladı
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