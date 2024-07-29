https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusunda-savasan-yabanci-parali-askerler-nereden-geliyor--1086313191.html

Ukrayna ordusunda savaşan yabancı paralı askerler nereden geliyor?

Ukrayna ordusunda savaşan yabancı paralı askerler nereden geliyor?

Sputnik Türkiye

Rus bilgisayar korsanları grubu RaHDit (Öfkeli Rus Hackerler), Ukrayna ordusu saflarında savaşan 3 bin 200 yabancı paralı askerin bilgilerini yayınladı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

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paralı asker

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ingiltere

gürcistan

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Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında ABD, İngiltere, Gürcistan ve diğer ülkelerin vatandaşı olan yabancı paralı askerlerin yoğun olarak bulunduğu yerlere düzenlenen saldırılara ilişkin düzenli olarak bilgi veriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Mart ayı itibariyle özel askeri harekat sırasında Ukrayna’ya 13 binden fazla yabancı paralı asker geldi, yaklaşık 6 bini öldürüldü.Konuyla ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, rusya savunma bakanlığı, paralı asker, ukrayna, abd, ingiltere, gürcistan, инфографика