Ukrayna ordusu, Gorlovka'da bir tramvayı vurdu
© Sputnik / Viktoria Velenskaya / Multimedya arşivine gidinUkrayna ordusunun Donetsk şehrindeki halkın alışveriş yaptığı pazar yerine düzenlediği saldırı
© Sputnik / Viktoria Velenskaya/
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Ukrayna ordusu, Rusya'ya bağlanan bölgelerde sivil unsurları hedef almaya devam ediyor.
Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka kentindeki bir tramvaya İHA saldırısı düzenledi.
Gorlovka'nın idari amiri İvan Prihodko, Ukraynalı güçlerin Gorlovka'nın merkezinde seyreden tramvayı vurması sonucu vatmanın yaralandığını bildirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, sabah erken saatlerde düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle bazı bölgeler arasındaki tramvay seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Gorlovka'ya bu sabah 4 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Temsilcilik, Nikitovskiy semtine 155 mm kalibreli 9 havan mermisi atıldığının altını çizdi.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer almakta olup 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
Gorlovka'nın idari amiri İvan Prihodko, Ukraynalı güçlerin Gorlovka'nın merkezinde seyreden tramvayı vurması sonucu vatmanın yaralandığını bildirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, sabah erken saatlerde düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle bazı bölgeler arasındaki tramvay seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Gorlovka'ya bu sabah 4 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Temsilcilik, Nikitovskiy semtine 155 mm kalibreli 9 havan mermisi atıldığının altını çizdi.
Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer almakta olup 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.