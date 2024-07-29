https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/spkdan-bir-kisiye-6-aylik-islem-yasagi-1086317379.html
SPK'dan bir kişiye 6 aylık işlem yasağı
SPK'dan bir kişiye 6 aylık işlem yasağı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T22:10+0300
2024-07-29T22:10+0300
2024-07-29T22:10+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
işlem
borsa
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/spkdan-2-gercek-ve-2-tuzel-kisiye-toplam-55-milyon-lira-idari-para-cezasi-1082178024.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, borsa
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), işlem, borsa
SPK'dan bir kişiye 6 aylık işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:
"Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 30.07.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."