https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/okculuk-erkek-milli-takimi-yari-finalde-1086307587.html
Okçuluk Erkek Milli Takımı yarı finalde
Okçuluk Erkek Milli Takımı yarı finalde
Sputnik Türkiye
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T16:22+0300
2024-07-29T16:22+0300
2024-07-29T16:29+0300
spor
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yarı final
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Erkek Milli Takımı Hindistan'ı 6-2 yendi. Yarı finale yükselen milli takım saat 17.10'da İtalya - Fransa karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya-Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün karşılaşacak.
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okçuluk, mete gazoz, yarı final, son dakika
okçuluk, mete gazoz, yarı final, son dakika
Okçuluk Erkek Milli Takımı yarı finalde
16:22 29.07.2024 (güncellendi: 16:29 29.07.2024)
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk Erkek Milli Takımı Hindistan'ı 6-2 yendi. Yarı finale yükselen milli takım saat 17.10'da İtalya - Fransa karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.
Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya-Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün karşılaşacak.