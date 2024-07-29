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Mansur Yavaş'tan kritik 'SGK borçları' açıklaması: 'Alacağına şahin, vereceğine karga'
Mansur Yavaş'tan kritik 'SGK borçları' açıklaması: 'Alacağına şahin, vereceğine karga'
Sputnik Türkiye
Belediyelerden SGK borçlarının tahsil edileceği açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T14:21+0300
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belediye
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borcu açıklamasının ardından basın toplantısında düzenledi. Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:'CHP’li belediyelermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor''ABB, EGO VE ASKİ'yi iflas ettirmek istediler''SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var''Kredi çekmek istedik, izin vermediler''Bakanlıktan alacağımız var'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-isikhan-odenmezse-icraya-basvurulacak-diyerek-acikladi-bin-307-belediyenin-borcu-bulunmakta-1086286470.html
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mansur yavaş, belediye, ankara büyükşehir belediyesi, borç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan
mansur yavaş, belediye, ankara büyükşehir belediyesi, borç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan

Mansur Yavaş'tan kritik 'SGK borçları' açıklaması: 'Alacağına şahin, vereceğine karga'

14:21 29.07.2024
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA / Fatih Kurt
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Belediyelerden SGK borçlarının tahsil edileceği açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin borçlu gösterilmek istendiğini söyledi. Yavaş ayrıca önceki dönemden kalan borçları halen ödediklerini ve devletin belediyeye borcu olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK borcu açıklamasının ardından basın toplantısında düzenledi.
Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Sayın Bakan müfriz tüccar gibisiniz. Eski defterleri karıştırıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, suçu başka yerlere atıyorsunuz. Ama unutmayın ki bu sorun sadece CHP’li belediye başkanlarını değil ülkedeki tüm belediyelerin sorunudur. 31 Mart’ta iktidarın aldığı ağır yenilgi, ortadaki anket sonuçları, ekonomideki önleyemedikleri kötü gidiş nedeniyle özellikle gündem değiştirerek, belediyeleri hedef göstermeye başladılar. Özellikle sadece CHP’li belediyeleri. Bakın sadece en borçlu ilk 5 belediyeyi açıklamışlar. Neden ilk 20, neden ilk 50, neden tamamı değil?

'CHP’li belediyelermiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor'

Açıklamalara bakıyoruz, SGK’nin mali dengesindeki bozulmanın ve buna bağlı olarak da yıllarca çalışıp her kuruşunu hak ettiği halde insanca yaşamaya yetecek bir emekli maaşı alma hakkı gasp edilen emeklilerimizin düşürüldüğü bu durumun sorumlusu adeta CHP’li belediyelermiş gibi haksız ve yersiz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

'ABB, EGO VE ASKİ'yi iflas ettirmek istediler'

Geçtiğimiz dönemde ABB, EGO ve ASKİ’yi iflas ettirmek için her şeyi denediler. Her yolu denediler ama başaramadılar. Başaramadıkları gibi insan öncelikli yönetim tarzımızı benimseyen Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60’ın üzerinde bir oyu yüzlerine çarparak adeta ders verdi. Ancak anlıyoruz ki ders almamışlar, yine belediyeler üzerinden yüklenmeyi sürdürüyorlar. Bakanın yaptığı açıklamada bahsedilen SGK borç tutarı, ABB iştiraklerinin borcudur. Peki bu borç neden olmuştur? Bu borçlar biz göreve geldiğimizde ne durumdalardı şimdi ne durumdalar? ABB’nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi. Bu kredilerin birçoğu daha önceki dönemde, biz göreve gelmeden 2-3 yıl önce çekilmiş, bunların ilk ödeme tarihi, 1 kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin ettikleri için yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksek faizli borçlardı, bunların tamamını ödedik. Ve SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık.

'SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var'

ABB borçları azalırken, SGK borçlarının artmasının da tabii ki sebepleri var. Ülke ekonomisinin durumu ortada. Pandemide EGO gelir elde edemedi, ücretsiz taşımaları arttı. Toplu taşıma fiyatları da olabilecek en aşağı seviyede tutuldu. Aslında düşünseler biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Biz bu zor durumda vatandaşın en azından iktidarın bozduğu ekonomide, bu hayati olan ulaşım su gibi rakamları çok aşağıda tutuyoruz.

'Kredi çekmek istedik, izin vermediler'

Peki biz bunları hangi kaynakla yapacaktık? Dolaylı olarak sigorta primleri geciktirildi. Biz bu kaynakları sosyal desteklerden, pandemi döneminde, 6 Şubat depreminde, EYT’de emekli olanların tazminatını ödemek için kullandık. Kredi çekmek istedik Meclis'te izin vermediler. Kendi belediyelerinden mahsuplaşmaları yaptılar.

'Bakanlıktan alacağımız var'

Maalesef bu iktidar alacağına şahin, vereceğine karga. Çevre Bakanlığı’ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde yapılan, Şehir Hastanesi yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadından alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon. Ödemiyorlar arkadaşlar! Çalışma bakanına söylüyorum. Rakam 1 milyar 325 milyon lira takas yapalım. Mahsup edelim, alacağınızın 4’e birini hemen almış oluyorsunuz. Ayrıca Hazine satışlarından yüzde 10 pay verilmesi gerekirken, 171 milyon 609 bin lira yine alacağımız var. Hem bütün yükü hizmetleri artırarak sırtımıza sarıyorsunuz, bize teşekkür etmeniz gerekirken bir yandan kendi borcunuzu ödemiyorsunuz. TOKİ’den devredilmeyen arazilerimiz var. TOKİ ile beraber imar planını yaptığımız arsaların tapusunu vermiyorlar. Mukavele yaptık, vermiyorlar. Mahkemeye verdik, mahkeme yoluyla almaya çalışıyoruz. Bunu da takas yapalım sayın bakan."
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
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Bakan Işıkhan 'Ödenmezse icraya başvurulacak' diyerek açıkladı: Bin 307 belediyenin borcu bulunmakta
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