Mansur Yavaş'tan kritik 'SGK borçları' açıklaması: 'Alacağına şahin, vereceğine karga'

Geçtiğimiz dönemde ABB, EGO ve ASKİ’yi iflas ettirmek için her şeyi denediler. Her yolu denediler ama başaramadılar. Başaramadıkları gibi insan öncelikli yönetim tarzımızı benimseyen Ankara halkı bize engel olmak isteyenlerin suratına yüzde 60’ın üzerinde bir oyu yüzlerine çarparak adeta ders verdi. Ancak anlıyoruz ki ders almamışlar, yine belediyeler üzerinden yüklenmeyi sürdürüyorlar. Bakanın yaptığı açıklamada bahsedilen SGK borç tutarı, ABB iştiraklerinin borcudur. Peki bu borç neden olmuştur? Bu borçlar biz göreve geldiğimizde ne durumdalardı şimdi ne durumdalar? ABB’nin mali durum raporunda borçlarımızın miktarı 1.774 milyon 441 bin dolar azalmış. Yani ABB, ANKA Park gibi ucube paralar verilen, mal olan bir tesisten kaynaklanan borcun tamamını ödedi. Bu kredilerin birçoğu daha önceki dönemde, biz göreve gelmeden 2-3 yıl önce çekilmiş, bunların ilk ödeme tarihi, 1 kuruş ödenmeden, seçimi kaybedeceklerini tahmin ettikleri için yeni yönetimin sırtına sarılmış çok yüksek faizli borçlardı, bunların tamamını ödedik. Ve SGK borçlarını da 84 milyon 501 bin dolar olarak arttığını açıkladık.