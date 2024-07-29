https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/lufthansa-beyrut-ucuslarini-guvenlik-gerekcesiyle-durdurdu-1086301252.html
Lufthansa, Beyrut uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu
Lufthansa, Beyrut uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ile Lübnan arasında topyekun savaş sinyalleriyle daha da alevlenen Ortadoğu’daki yangına karşı harekete geçen Alman hava yolu firması Lufthansa'nın... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T13:28+0300
2024-07-29T13:28+0300
2024-07-29T13:28+0300
israil- filistin çatışması
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Lufthansa basın departmanından yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.Mecdel Şems saldırısıİsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail ordusu, ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını bildirmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/lubnan-havayollari-yarin-sabaha-kadar-bazi-ucuslari-erteledi-1086283929.html
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Lufthansa, Beyrut uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu
İsrail ile Lübnan arasında topyekun savaş sinyalleriyle daha da alevlenen Ortadoğu’daki yangına karşı harekete geçen Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.
Lufthansa basın departmanından yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.
Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.
Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
İsrail ordusu, ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını bildirmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.