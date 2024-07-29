https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kuzey-kore-lideri-kim-icin-yurtdisindan-yeni-ilaclar-araniyor-iddiasi-1086316281.html
Kuzey Kore lideri Kim için yurtdışından yeni ilaçlar aranıyor iddiası
Kuzey Kore lideri Kim için yurtdışından yeni ilaçlar aranıyor iddiası
Sputnik Türkiye
Kuzey Koreli yetkililerin Kim Jong-un'un 'obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T21:35+0300
2024-07-29T21:35+0300
2024-07-29T21:36+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
obezite
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Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim Jong-un'un yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini ortaya attı.Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurtdışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bidendan-eski-abd-baskanlarinin-dokunulmazligini-ortadan-kaldiracak-reform-onerisi-1086312832.html
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kim yong un obezite, kim yong un ilaç, kuzey kore lideri için ilaç aranıyor
kim yong un obezite, kim yong un ilaç, kuzey kore lideri için ilaç aranıyor
Kuzey Kore lideri Kim için yurtdışından yeni ilaçlar aranıyor iddiası
21:35 29.07.2024 (güncellendi: 21:36 29.07.2024)
Kuzey Koreli yetkililerin Kim Jong-un'un 'obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı' iddia edildi.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim Jong-un'un yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini ortaya attı.
Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.
Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurtdışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.
2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.