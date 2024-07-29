https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/kuzey-kore-lideri-kim-icin-yurtdisindan-yeni-ilaclar-araniyor-iddiasi-1086316281.html

Kuzey Kore lideri Kim için yurtdışından yeni ilaçlar aranıyor iddiası

Kuzey Kore lideri Kim için yurtdışından yeni ilaçlar aranıyor iddiası

Sputnik Türkiye

Kuzey Koreli yetkililerin Kim Jong-un'un 'obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T21:35+0300

2024-07-29T21:35+0300

2024-07-29T21:36+0300

dünya

kuzey kore lideri kim jong un

kim jong-un

obezite

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim Jong-un'un yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini ortaya attı.Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurtdışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.

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kim yong un obezite, kim yong un ilaç, kuzey kore lideri için ilaç aranıyor