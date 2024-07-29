https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/italya-basbakani-meloni-cin-lideri-si-ile-ticaret-ve-isbirligi-konularini-ele-aldi-1086311665.html
İtalya Başbakanı Meloni, Çin lideri Şi ile ticaret ve işbirliği konularını ele aldı
İtalya Başbakanı Meloni, Çin lideri Şi ile ticaret ve işbirliği konularını ele aldı
Sputnik Türkiye
Başkent Pekin'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ticaret ve işbirliği konularını görüştüğü bildirildi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T18:07+0300
2024-07-29T18:07+0300
2024-07-29T18:07+0300
dünya
italya
çin
çin halk cumhuriyeti
kuşak ve yol
kuşak ve yol girişimi
ticaret
giorgia meloni
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086311357_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d0203d518f810e6197c769108b363fdf.jpg
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Meloni, 5 günlük Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de Şi ile bir araya geldi.Meloni, dengeli ticari ilişkilerin önemine işaret ederek, "İtalya, ticarette olabildiğince dengeli ilişkilerin oluşturulmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde önemli bir rol oynayabilir” ifadesini kullandı.Pekin'e ziyareti kapsamında çalışmalarını artırma hedefiyle Çin hükümetiyle imzaladıkları 3 yıllık eylem planıyla yeni işbirliği yolları ve dengeli ticaret ilişkilerinin aranmasının amaçlandığını vurgulayan Meloni, Çin'in uluslararası barış, güvenlik ve serbest ticareti sağlama konusunda önemli rolünün olduğunu belirtti.‘İki ülkenin 'tarihi İpek Yolu ruhuyla' ilişkileri geliştirmesi gerekir’Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de X sosyal medya hesabından, Çin'i ziyaret eden Meloni'nin, Şi ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.Hua, dünyada hızla meydana gelen değişimler karşısında dayanışmanın ülkelerin beraber gelişmesini sağlayacağını kaydederek, Çin ve İtalya'nın ‘tarihi İpek Yolu ruhuyla’ ikili ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.‘İtalya ve Çin, İpek Yolu'nun iki ucunda yer alıyor’Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Devlet Başkanı Şi, Meloni ile görüşmesinde İtalya ile ülkesinin "İpek Yolu'nun iki ucunda yer aldığına" dikkati çekti.Şi, Çin ve İtalya'nın ilişkileri stratejik açıdan değerlendirip geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak iki halk arasındaki dostluğun değişmediğini ifade etti.İtaya'nın Çin-AB işbirliğinin gelişmesinde yapıcı rol oynamasını umduğunu dile getiren Şi, ayrıca İtalyan şirketlerin Çin'de yatırım yapmasından memnun olduğunu belirtti.Meloni, 2022'de hükümetin başına geçmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüş, Çin ile işbirliğini yeniden başlatmak üzere 3 yıllık eylem planına imza attıklarını açıklamıştı.Başbakan Meloni, 5 gün sürecek ziyaretini "ikili işbirliğini canlandırma isteklerinin göstergesi" olarak nitelemişti.İtalya, ‘Kuşak ve Yol Girişimi’nde yer alan tek G7 ülkesiydiİtalya, Mart 2019'da imzalanan mutabakat zaptıyla Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke olmuştu.Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi’nde yer almasını hata olarak nitelemişti.İtalya, beklediğini alamadığı gerekçesiyle Aralık 2023'te girişimden çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231206/italya-kusak-ve-yol-girisiminden-cekildi-1078150343.html
italya
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086311357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3c13510774a168a79f82223df7c569a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
italya, çin, çin halk cumhuriyeti, kuşak ve yol, kuşak ve yol girişimi, ticaret, giorgia meloni, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
italya, çin, çin halk cumhuriyeti, kuşak ve yol, kuşak ve yol girişimi, ticaret, giorgia meloni, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
İtalya Başbakanı Meloni, Çin lideri Şi ile ticaret ve işbirliği konularını ele aldı
Başkent Pekin'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ticaret ve işbirliği konularını görüştüğü bildirildi.
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Meloni, 5 günlük Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de Şi ile bir araya geldi.
Meloni, dengeli ticari ilişkilerin önemine işaret ederek, "İtalya, ticarette olabildiğince dengeli ilişkilerin oluşturulmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde önemli bir rol oynayabilir” ifadesini kullandı.
Pekin'e ziyareti kapsamında çalışmalarını artırma hedefiyle Çin hükümetiyle imzaladıkları 3 yıllık eylem planıyla yeni işbirliği yolları ve dengeli ticaret ilişkilerinin aranmasının amaçlandığını vurgulayan Meloni, Çin'in uluslararası barış, güvenlik ve serbest ticareti sağlama konusunda önemli rolünün olduğunu belirtti.
‘İki ülkenin 'tarihi İpek Yolu ruhuyla' ilişkileri geliştirmesi gerekir’
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de X sosyal medya hesabından, Çin'i ziyaret eden Meloni'nin, Şi ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Hua, dünyada hızla meydana gelen değişimler karşısında dayanışmanın ülkelerin beraber gelişmesini sağlayacağını kaydederek, Çin ve İtalya'nın ‘tarihi İpek Yolu ruhuyla’ ikili ilişkileri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
‘İtalya ve Çin, İpek Yolu'nun iki ucunda yer alıyor’
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Devlet Başkanı Şi, Meloni ile görüşmesinde İtalya ile ülkesinin "İpek Yolu'nun iki ucunda yer aldığına" dikkati çekti.
Şi, Çin ve İtalya'nın ilişkileri stratejik açıdan değerlendirip geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak iki halk arasındaki dostluğun değişmediğini ifade etti.
İtaya'nın Çin-AB işbirliğinin gelişmesinde yapıcı rol oynamasını umduğunu dile getiren Şi, ayrıca İtalyan şirketlerin Çin'de yatırım yapmasından memnun olduğunu belirtti.
Meloni, 2022'de hükümetin başına geçmesinden bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüş, Çin ile işbirliğini yeniden başlatmak üzere 3 yıllık eylem planına imza attıklarını açıklamıştı.
Başbakan Meloni, 5 gün sürecek ziyaretini "ikili işbirliğini canlandırma isteklerinin göstergesi" olarak nitelemişti.
İtalya, ‘Kuşak ve Yol Girişimi’nde yer alan tek G7 ülkesiydi
İtalya, Mart 2019'da imzalanan mutabakat zaptıyla Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ne dahil olan ilk ve tek G7 üyesi ülke olmuştu.
Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, seçimlerden önceki kampanya döneminde İtalya'nın Kuşak ve Yol Girişimi’nde yer almasını hata olarak nitelemişti.
İtalya, beklediğini alamadığı gerekçesiyle Aralık 2023'te girişimden çekilmişti.