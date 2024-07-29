https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ak-partiden-akcakocada-hasemali-kadinin-havuza-alinmamasina-tepki-1086314142.html

AK Parti'den Akçakoca'da haşemalı kadının havuza alınmamasına tepki

AK Parti'den Akçakoca'da haşemalı kadının havuza alınmamasına tepki

Sputnik Türkiye

AK Parti'den Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, "Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu" dedi... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T19:21+0300

2024-07-29T19:21+0300

2024-07-29T19:21+0300

türkiye

haşema

düzce

akçakoca

kadın

havuz

leyla şahin usta

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Usta, "Özel sitede o sitenin sakinlerinden bir hanımefendi kendi kullanımına açık olan bir alanda havuza girmek istiyor. İster site yöneticisi ister oranın personeli olsun yapılan muamele kesinlikle kabul edilebilir değil. Bir site sakini gelip de ‘Sen buraya bununla giremezsin’ diyemez, böyle bir hakkı yok" diye konuştu.Yönetimin böyle bir karar alma hakkının da olmadığının altını çizen Usta, "Yönetim, sitenin işlerini yürütmekle yükümlüdür. Kimin neyle havuza gireceğine karar verme yetkisi kimsede yoktur. Ben o hanımefendiyi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Gayet medeni bir şekilde konuşmuş, o insanları ikaz etmiş. Bunu da yargıya taşıması beni memnun etti. Türkiye’de hala bunu yapabileceğini düşünen insanlar varsa onlara karşı çok iyi bir örnek olur. Bu tip davranışlar kabul edilemez, çok ilkel buluyorum. Çok geri bir zihniyet. Artık bunlarla uğraşmasınlar. Site yönetimleri dönsün kendi işlerine baksınlar" değerlendirmesinde bulundu.Bu görüntülerin Türkiye'ye yakışmadığını vurgulayan Şahin, "Mahkeme sonucunda da hak yerini bulacaktır. Bunlar artık Türkiye’nin gündeminde olmaması gereken işler" ifadelerini kullandı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:AK Parti Grup Başkanı Güler: Bir ayrımcılık, bir nefret suçuAK Parti Grup Başkanı Güler de olaya ilişikin açıklama yaptı.Güler, "Anayasamızın amir hükümleri var; bunun da Türk Ceza Kanunu'na yansıyan unsurları var. Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu" değerlendirmesini yaptı.Türk Ceza Kanunu'nun "Nefret ve ayırımcılık" başlıklı 122. maddesindeki "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle" hükmüne dikkati çeken Güler, "Orada bütün site sakinlerinin kullandığı ortak havuzda siz hangi gerekçeyle bu insanları dışlıyorsunuz, onlara engel koyuyorsunuz? Amacınız nedir? Belli ki sizin ön yargılarınız var. Bu ön yargılarınızdan yola çıkarak birilerini töhmet altında bırakıyorsunuz, birilerini yasaklayıcı bir muamele yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yasak. Türk Ceza Kanunu bunu açıkça yasaklamış ve 1 yıldan 3 yıla kadar da bu nefret suçunun cezalandırılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanı Güler şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/hasemayla-havuza-girme-engelinde-emsal-karar-3-saniga-verilen-hapis-cezalari-onandi-1086304300.html

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haşema, düzce, akçakoca, kadın, havuz, leyla şahin usta