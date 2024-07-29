AK Parti'den Akçakoca'da haşemalı kadının havuza alınmamasına tepki
© AAsite - havuz
© AA
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AK Parti'den Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, "Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu" dedi. AK Partili Usta "Bu tip davranışlar kabul edilemez, çok ilkel buluyorum" ifadeleriye tepki gösterdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir de "Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Usta, "Özel sitede o sitenin sakinlerinden bir hanımefendi kendi kullanımına açık olan bir alanda havuza girmek istiyor. İster site yöneticisi ister oranın personeli olsun yapılan muamele kesinlikle kabul edilebilir değil. Bir site sakini gelip de ‘Sen buraya bununla giremezsin’ diyemez, böyle bir hakkı yok" diye konuştu.
Yönetimin böyle bir karar alma hakkının da olmadığının altını çizen Usta, "Yönetim, sitenin işlerini yürütmekle yükümlüdür. Kimin neyle havuza gireceğine karar verme yetkisi kimsede yoktur. Ben o hanımefendiyi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Gayet medeni bir şekilde konuşmuş, o insanları ikaz etmiş. Bunu da yargıya taşıması beni memnun etti. Türkiye’de hala bunu yapabileceğini düşünen insanlar varsa onlara karşı çok iyi bir örnek olur. Bu tip davranışlar kabul edilemez, çok ilkel buluyorum. Çok geri bir zihniyet. Artık bunlarla uğraşmasınlar. Site yönetimleri dönsün kendi işlerine baksınlar" değerlendirmesinde bulundu.
Bu görüntülerin Türkiye'ye yakışmadığını vurgulayan Şahin, "Mahkeme sonucunda da hak yerini bulacaktır. Bunlar artık Türkiye’nin gündeminde olmaması gereken işler" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üstelik, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez."
Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği?— Ayşe Keşir 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@aysekesir) July 28, 2024
Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir.
Saygı duymayı öğ-re-ne-cek-si-niz.
Üstelik, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda… https://t.co/ksBpNrjS6v
AK Parti Grup Başkanı Güler: Bir ayrımcılık, bir nefret suçu
AK Parti Grup Başkanı Güler de olaya ilişikin açıklama yaptı.
Güler, "Anayasamızın amir hükümleri var; bunun da Türk Ceza Kanunu'na yansıyan unsurları var. Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu" değerlendirmesini yaptı.
Türk Ceza Kanunu'nun "Nefret ve ayırımcılık" başlıklı 122. maddesindeki "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle" hükmüne dikkati çeken Güler, "Orada bütün site sakinlerinin kullandığı ortak havuzda siz hangi gerekçeyle bu insanları dışlıyorsunuz, onlara engel koyuyorsunuz? Amacınız nedir? Belli ki sizin ön yargılarınız var. Bu ön yargılarınızdan yola çıkarak birilerini töhmet altında bırakıyorsunuz, birilerini yasaklayıcı bir muamele yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yasak. Türk Ceza Kanunu bunu açıkça yasaklamış ve 1 yıldan 3 yıla kadar da bu nefret suçunun cezalandırılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Güler şunları kaydetti:
"Maalesef bazı insanlarımız kendi siyasi düşüncesini, bir ön kabulle herkesin uyması gereken bir kural gibi dayatmaya çalışıyor. O insanlara ben seslenmek istiyorum, lütfen bu ön yargılarınızı, nefret diline dönüşen bu yaklaşımlarınızı terk edin. Herkese hoşgörüyle, iyi niyetle, insan sevgisiyle yaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Buna destek veren, yol açan bazı siyasi kişilikler de var. Sosyal medyada izliyoruz, çok garip ifadelerle insanları yaftalayan, onlara nefret kusan, dininden, dilinden, ırkından, felsefi inancından dolayı ayrımcı bir yaklaşım sergileyenler maalesef sosyal medyada bazı siyasi kişilikler tarafından destek görüyor. Ben buradaki siyasi kişiliklere de seslenmek istiyorum. Toplumu ayrıştıracak, nefrete dönüştürecek bu tür uygulamalara, açıklamalara destek vermeyin. Hoşgörüyü, sevgiyi ve iyi niyeti lütfen destekleyin ve toplumumuzun barış içerisinde yaşamalarına da destek olun."