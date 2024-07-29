https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/2-bin-liraya-tiras-yapildi-iddiasi-izmir-berberler-odasindan-aciklama-geldi-1086307449.html

'2 bin liraya tıraş yapıldı' iddiası: İzmir Berberler Odası'ndan açıklama geldi

'2 bin liraya tıraş yapıldı' iddiası: İzmir Berberler Odası'ndan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, "Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T16:45+0300

2024-07-29T16:45+0300

2024-07-29T16:45+0300

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İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.Bilgin, kamuoyuna Alaçatı'da yüksek tıraş ücretleriyle ilgili haberlerin yansıdığını belirterek, bazı turizm bölgelerinde uygulanan lüks tarifenin İzmir'de uygulanmadığını söyledi.Kentte farklı tarifelerin bulunduğunu aktaran Bilgin, "Sınıfsal tarifeler var. Saç-sakal tıraşı bizim tarifemizde en lüksü bin lira. O yüzden şu anda İzmir'de kullanılan birinci sınıf tarifemiz bin lirayı buluyor. İkinci sınıf tarifemiz 500 lira ve üçüncü sınıf tarifemiz ise 350 lira. Fiyatlar bölgesel ve semtlere göre ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.Bilgin, her müşterinin kendine göre tarifedeki berbere ulaşabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

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