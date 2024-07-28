https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/washingtondan-donen-netanyahu-ayaginin-tozuyla-savunma-bakanligina-gitti-1086278419.html

Washington’dan dönen Netanyahu, ayağının tozuyla Savunma Bakanlığı'na gitti

Washington’dan dönen Netanyahu, ayağının tozuyla Savunma Bakanlığı'na gitti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD seyahatinden döndükten sonra işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybettiği... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T15:05+0300

2024-07-28T15:05+0300

2024-07-28T15:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

tel aviv

washington dc

golan tepeleri

lübnan

hizbullah

gazze

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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD seyahatinden dönen Netanyahu'nun uçağı İsrail'e indi. Netanyahu, güvenlik değerlendirmesi ve ardından gerçekleşecek güvenlik kabinesi toplantısı için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine gitti.İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde cumartesi akşamı gerçekleşen ve çoğunluğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Tel Aviv'in sorumlu tuttuğu Hizbullah'a vereceği karşılığı kararlaştırmak için siyaset ve güvenlik teşkilatında toplantı trafiği hız kesmedi.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de kuvvet komutanları ile Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplandı.Toplantıya, İsrail Kuzey Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve diğer birimlerdeki generallerin katıldığı aktarıldı.ABD yönetimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında "İsrail'e her türlü desteğin verileceğini" bildirmişti.Mecdel Şems saldırısıİsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.İsrail ordusu, ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.Füzenin ‘Demir Kubbe’den ateşlendiği iddiasıÖte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/iran-israilin-lubnana-saldirisi-ongorulemeyen-sonuclara-yol-acar-1086276900.html

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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, tel aviv, washington dc, golan tepeleri, lübnan, hizbullah, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu