https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/vali-gulden-asker-ugurlama-uyarisi-sacma-sapan-hareketlerin-videosunu-cekenlere-de-ceza--1086287124.html
Vali Gül'den asker uğurlama uyarısı: 'Saçma sapan hareketlerin videosunu çekenlere de ceza'
Vali Gül'den asker uğurlama uyarısı: 'Saçma sapan hareketlerin videosunu çekenlere de ceza'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T23:10+0300
2024-07-28T23:10+0300
2024-07-28T23:10+0300
türkiye
asker
davut gül
istanbul valiliği
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/msb-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-2-bin-201e-ulasti-1079127695.html
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asker, davut gül, istanbul valiliği
asker, davut gül, istanbul valiliği
Vali Gül'den asker uğurlama uyarısı: 'Saçma sapan hareketlerin videosunu çekenlere de ceza'
İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.