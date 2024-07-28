https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/vali-gulden-asker-ugurlama-uyarisi-sacma-sapan-hareketlerin-videosunu-cekenlere-de-ceza--1086287124.html

Vali Gül'den asker uğurlama uyarısı: 'Saçma sapan hareketlerin videosunu çekenlere de ceza'

Vali Gül'den asker uğurlama uyarısı: 'Saçma sapan hareketlerin videosunu çekenlere de ceza'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T23:10+0300

2024-07-28T23:10+0300

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türkiye

asker

davut gül

istanbul valiliği

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/msb-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-2-bin-201e-ulasti-1079127695.html

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asker, davut gül, istanbul valiliği