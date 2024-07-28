https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/ediz-hundan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1086283467.html

Ediz Hun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ediz Hun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kısa sürede Ediz Hun'un kanser hastası olduğu iddiası yayıldı. Usta sanatçı iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T18:15+0300

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yaşam

ediz hun

hasta

ağır hasta

yeşilçam

sosyal medya

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Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle savaştığı iddia edildi. Bu iddia sanatçının hayranlarını bir hayli üzdü.83 yaşındaki Ediz Hun, bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Hun; kolonoskopi yaptırdığı, sonuçlarının temiz çıktığını dile getirdi.

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