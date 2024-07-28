https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/ediz-hundan-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1086283467.html
Ediz Hun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ediz Hun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kısa sürede Ediz Hun'un kanser hastası olduğu iddiası yayıldı. Usta sanatçı iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T18:15+0300
2024-07-28T18:15+0300
2024-07-28T18:15+0300
yaşam
ediz hun
hasta
ağır hasta
yeşilçam
sosyal medya
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Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle savaştığı iddia edildi. Bu iddia sanatçının hayranlarını bir hayli üzdü.83 yaşındaki Ediz Hun, bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Hun; kolonoskopi yaptırdığı, sonuçlarının temiz çıktığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html
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ediz hun hasta mı,ediz hun,ediz hun açıklama
ediz hun hasta mı,ediz hun,ediz hun açıklama
Ediz Hun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sosyal medyada kısa sürede Ediz Hun'un kanser hastası olduğu iddiası yayıldı. Usta sanatçı iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı.
Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle savaştığı iddia edildi. Bu iddia sanatçının hayranlarını bir hayli üzdü.
83 yaşındaki Ediz Hun, bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Hun; kolonoskopi yaptırdığı, sonuçlarının temiz çıktığını dile getirdi.