https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/1086283130.html
Yoga Eğitmeni Eyiişleyen: 5 bin yıllık yoga felsefesinin bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılar
Yoga Eğitmeni Eyiişleyen: 5 bin yıllık yoga felsefesinin bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılar
Sputnik Türkiye
Yoga eğitmeni Nilüfer Eyiişleyen, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T17:05+0300
2024-07-28T17:05+0300
2024-07-29T13:34+0300
gündem dişi
radyo
radyo
radyo sputnik
yoga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086300230_0:92:2730:1628_1920x0_80_0_0_cc562e55984250849f21fd87228bff63.jpg
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
Yoga felsefesi üzerine çalışan Eyiişleyen, şunları söyledi:Yoga felsefesinin 5 bin yıl öncesine dayandığını aktaran Eyiişleyen, şu ifadeleri kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086300230_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_87cb16b721cedf827e1277f842a670b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, yoga
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, yoga
Yoga Eğitmeni Eyiişleyen: 5 bin yıllık yoga felsefesinin bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılar
17:05 28.07.2024 (güncellendi: 13:34 29.07.2024)
Yoga eğitmeni Nilüfer Eyiişleyen, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Yoga felsefesi üzerine çalışan Eyiişleyen, şunları söyledi:
“Yoga bilgisi yaratıcılığımızı harekete geçiren müthiş bir açık büfe gibidir... Mantığını kavradığınızda hayatın her alanında kullanabilirsiniz. Yemek yeme alışkanlıklarımızdan hareket etmeye, doğru nefes almaktan çocuklarla kurduğumuz iletişime ve çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok alıştırmaya kadar yoga, ihtiyacımız olanı bize verir”.
Yoga felsefesinin 5 bin yıl öncesine dayandığını aktaran Eyiişleyen, şu ifadeleri kaydetti:
“Yoga felsefesi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılı bir kültürü olması. Yoga, insanın psikolojisi üzerine çok fazla çalışmış… Nefes çalışması yapmalıyız, bedenin ve ruhun buna çok ihtiyacı var. Zihnin nefes çalışmasına ihtiyacı var. Nefesin doğru alınıp verilmesini öğrenmemiz gerekiyor; bunun için de çok basit uygulamalar yapabiliriz”.