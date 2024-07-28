Yoga Eğitmeni Eyiişleyen: 5 bin yıllık yoga felsefesinin bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılar

“Yoga felsefesi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Bugüne kadar dayanmasının sebebi yazılı bir kültürü olması. Yoga, insanın psikolojisi üzerine çok fazla çalışmış… Nefes çalışması yapmalıyız, bedenin ve ruhun buna çok ihtiyacı var. Zihnin nefes çalışmasına ihtiyacı var. Nefesin doğru alınıp verilmesini öğrenmemiz gerekiyor; bunun için de çok basit uygulamalar yapabiliriz”.