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Yazar Nisan Erdem: Sokakların hikayelerini öğrenmeye çalışıyorum
Yazar Nisan Erdem: Sokakların hikayelerini öğrenmeye çalışıyorum
Sputnik Türkiye
Yazar Nisan Erdemi, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T16:05+0300
2024-07-28T16:05+0300
2024-07-29T13:31+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
Nisan Erdem, şu ifadeleri kullandı:“Rüyanın Oltasında” adlı son kitabına ilişkin konuşan Erdem, şunları söyledi:
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Serhat Sarısözen
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Serhat Sarısözen
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, edebiyat
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, edebiyat
Yazar Nisan Erdem: Sokakların hikayelerini öğrenmeye çalışıyorum
16:05 28.07.2024 (güncellendi: 13:31 29.07.2024)
Yazar Nisan Erdemi, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Nisan Erdem, şu ifadeleri kullandı:
“Benim için ilk cümleler ve son cümleler çok önemlidir. Kendi kitaplarımın da ilk cümlesi ve son cümlesi planlıdır. Hatta ben bir kitap okuyacağım zaman, ilk cümlesine göre karar veririm, beni çekiyor mu diye bakarım”
“Rüyanın Oltasında” adlı son kitabına ilişkin konuşan Erdem, şunları söyledi:
“Uzun bir süredir İstanbul’da sokakların adlarını topluyorum, sevdiğim sokakların isminin fotoğrafını çekiyorum. Sokakların, hikâyeleri var ise onları öğrenmeye çalışıyorum…”