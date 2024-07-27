https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sgkden-kamu-idarelerine-ait-tasinmazlarin-tahsis-ve-devrine-iliskin-aciklama-1086260976.html
SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T17:37+0300
2024-07-27T17:37+0300
2024-07-27T17:39+0300
türkiye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk
taşınmaz
belediye
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/ekonomiye-iliskin-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079075301.html
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, taşınmaz, belediye
sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, taşınmaz, belediye
SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama
17:37 27.07.2024 (güncellendi: 17:39 27.07.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir" açıklaması yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.