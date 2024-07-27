https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sgkden-kamu-idarelerine-ait-tasinmazlarin-tahsis-ve-devrine-iliskin-aciklama-1086260976.html

SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama

SGK'dan kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devrine ilişkin "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T17:37+0300

2024-07-27T17:37+0300

2024-07-27T17:39+0300

türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

taşınmaz

belediye

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, taşınmaz, belediye