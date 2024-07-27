https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/istanbulda-konut-fiyatlari-barselonayi-solladi--fiyatlarin-en-yuksek-oldugu-ilceler-aciklandi-1086261211.html

İstanbul'da konut fiyatları Barselona'yı solladı: Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

İstanbul'da konut fiyatları Barselona'yı solladı: Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

Sputnik Türkiye

İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul’da Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın tüm bölgelerinden pahalı hale geldiğini... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T18:05+0300

2024-07-27T18:05+0300

2024-07-27T18:05+0300

türkiye

buğra gökce

istanbul planlama ajansı (ipa)

istanbul

konut

ispanya

barcelona

barcelona

barcelona

konut fiyatları

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İstanbul'da konut fiyatları İspanya'nın Barcelona kentini geride bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’daki konut fiyatlarıyla ilgili veriler paylaştı.İstanbul’un konut piyasası ile Barselona’yı karşılaştıran Gökce, "Konut fiyatlarında İstanbul, Barcelona’yı solladı" ifadesini kullanarak, şu bilgileri verdi:Gökce, Barcelana'dan da örnek vererek, çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231130/istanbuldaki-bazi-tunellerde-hiz-limiti-sabitlendi-1077965115.html

türkiye

istanbul

ispanya

barcelona

sarıyer

bakırköy

beşiktaş

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