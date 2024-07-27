https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/istanbulda-konut-fiyatlari-barselonayi-solladi--fiyatlarin-en-yuksek-oldugu-ilceler-aciklandi-1086261211.html
İstanbul'da konut fiyatları Barselona'yı solladı: Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İstanbul'da konut fiyatları Barselona'yı solladı: Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
Sputnik Türkiye
İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul’da Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın tüm bölgelerinden pahalı hale geldiğini... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T18:05+0300
2024-07-27T18:05+0300
2024-07-27T18:05+0300
türkiye
buğra gökce
istanbul planlama ajansı (ipa)
istanbul
konut
ispanya
barcelona
barcelona
barcelona
konut fiyatları
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İstanbul'da konut fiyatları İspanya'nın Barcelona kentini geride bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’daki konut fiyatlarıyla ilgili veriler paylaştı.İstanbul’un konut piyasası ile Barselona’yı karşılaştıran Gökce, "Konut fiyatlarında İstanbul, Barcelona’yı solladı" ifadesini kullanarak, şu bilgileri verdi:Gökce, Barcelana'dan da örnek vererek, çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:
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türkiye
istanbul
ispanya
barcelona
sarıyer
bakırköy
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istanbul'da konut fiyatları neden bu kadar yüksek?istanbul'daki konut fiyatları barcelona'yı nasıl geçti?istanbul'da en pahalı semtler hangileri?istanbul'da kiralık konut fiyatları ne kadar arttı?istanbul'da uygun fiyatlı konut bulmak mümkün mü?istanbul'da konut fiyatları 2024'te nasıl değişti?beykoz, sarıyer, beşiktaş'ta konut fiyatları ne kadar?istanbul'da konut piyasası nasıl dengelenir?istanbul'da konut fiyatlarının artma sebepleri nelerdir?istanbul'da kiralık konut bulmak zor mu?istanbul'da konut kiraları neden yükseldi?istanbul'da konut fiyatları ne kadar arttı?istanbul'da konut fiyatları daha da artacak mı?istanbul'da konut krizi nasıl çözülür?istanbul'da hangi ilçelerde konut fiyatları daha yüksek?barcelona'da konut fiyatları nasıl?istanbul'da kiralık konut bulma süreci nasıl işler?istanbul'da konut fiyatlarının geleceği ne olacak?istanbul'da konut piyasası nasıl değişiyor?istanbul'da en uygun konut fiyatları hangi bölgede?istanbul'da konut fiyatları 2024'te nasıl değişti?istanbul'da konut kiraları nasıl artıyor?istanbul'da konut fiyatlarının artma nedenleri nelerdir?istanbul'da konut piyasası krizi nasıl aşılır?istanbul'da konut fiyatları 2024'te nasıl değişti?istanbul'da konut fiyatları neden artıyor?istanbul'da konut piyasası nasıl dengelenir?istanbul'da konut fiyatları daha da artar mı?istanbul'da konut fiyatları neden bu kadar yüksek?istanbul'da konut kiraları neden yükseliyor?istanbul konut fiyatları, beykoz konut fiyatları, sarıyer konut fiyatları, beşiktaş konut fiyatları, istanbul satılık konut fiyatları, barcelona konut fiyatları, istanbul emlak piyasası, istanbul kira fiyatları, istanbul konut fiyatları 2024, ibb konut fiyatları, istanbul barcelona konut karşılaştırması, istanbul konut krizi, istanbul kiralık konut fiyatları, buğra gökce konut fiyatları, istanbul konut artışı, beykoz satılık konut, sarıyer satılık konut, beşiktaş satılık konut, istanbul'da konut fiyatları yükseldi, istanbul emlak artışı, istanbul kira artışı, istanbul konut piyasası analizi, istanbul konut piyasası 2024, istanbul kiralık konut 2024, türkiye konut fiyatları, istanbul konut krizi çözüm önerileri, istanbul konut fiyatları ne kadar, istanbul kira artışı 2024, istanbul konut fiyatları artış oranı, istanbul konut piyasası sorunları
İstanbul'da konut fiyatları Barselona'yı solladı: Fiyatların en yüksek olduğu ilçeler açıklandı
İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul’da Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın tüm bölgelerinden pahalı hale geldiğini belirterek, çözüm önerlerini sıraladı.
İstanbul'da konut fiyatları İspanya'nın Barcelona kentini geride bıraktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’daki konut fiyatlarıyla ilgili veriler paylaştı.
İstanbul’un konut piyasası ile Barselona’yı karşılaştıran Gökce, "Konut fiyatlarında İstanbul, Barcelona’yı solladı" ifadesini kullanarak, şu bilgileri verdi:
Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı oldu. Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. Konut kiralarında da İstanbul'un bir çok ilçesi Barcelona'dan daha pahalı. Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün. İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedeli yüzde 888, kira bedeli yüzde 1025 arttı. İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesi uygulanan politikaların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor.
Gökce, Barcelana'dan da örnek vererek, çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:
Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır. Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması bir çok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.