https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/disisleri-bakani-fidan-yeni-buyukelcilere-gorevlerini-teblig-etti-feyzioglunun-gorev-yeri-degisti-1086260149.html
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Feyzioğlu'nun görev yeri değişti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Feyzioğlu'nun görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T16:47+0300
2024-07-27T16:47+0300
2024-07-27T16:47+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
lefkoşa
metin feyzioğlu
prag
büyükelçi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sakaryada-eski-ferizli-belediye-baskani-ugradigi-silahli-saldirida-olduruldu-1086259964.html
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lefkoşa
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, lefkoşa, metin feyzioğlu, prag, büyükelçi
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, lefkoşa, metin feyzioğlu, prag, büyükelçi
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Feyzioğlu'nun görev yeri değişti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.