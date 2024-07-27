https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/disisleri-bakani-fidan-yeni-buyukelcilere-gorevlerini-teblig-etti-feyzioglunun-gorev-yeri-degisti-1086260149.html

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Feyzioğlu'nun görev yeri değişti

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Feyzioğlu'nun görev yeri değişti

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T16:47+0300

2024-07-27T16:47+0300

2024-07-27T16:47+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

lefkoşa

metin feyzioğlu

prag

büyükelçi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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türkiye

lefkoşa

prag

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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, lefkoşa, metin feyzioğlu, prag, büyükelçi