https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/3-ilde-denize-girmek-yasaklandi-1086254970.html
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Kandıra; Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı. 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T13:50+0300
2024-07-27T13:50+0300
2024-07-27T13:50+0300
türkiye
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kandıra
sakarya
karasu
kocaali
kaynarca
düzce
akçakoca
deniz
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Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.Sakarya'da da yasaklandıSakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.Akçakoca'da denize girmeye izin yokAkçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/niye-cop-atiyorsun-dedi-15-kisiden-dayak-yedi-olmedigimize-sukur-ediyoruz-1086254838.html
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kocaeli
kandıra
sakarya
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kocaali
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kocaeli, kandıra, sakarya, karasu, kocaali, kaynarca, düzce, akçakoca, deniz, yasak
kocaeli, kandıra, sakarya, karasu, kocaali, kaynarca, düzce, akçakoca, deniz, yasak
3 ilde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra; Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
Akçakoca'da denize girmeye izin yok
Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.
Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.