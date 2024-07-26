https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/teflon-tava-kullananlar-icin-uyari-yapismaz-tavalarinizi-asla-bosken-isitmayin-1086227748.html

Teflon tava kullananlar için uyarı: 'Yapışmaz tavaları asla boşken ısıtmayın'

Teflon tava kullananlar için uyarı: 'Yapışmaz tavaları asla boşken ısıtmayın'

Sputnik Türkiye

Teflon kaplı tava veya diğer pişirme araçları çok yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında bu kimyasallar serbest kalıp sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T09:49+0300

2024-07-26T09:49+0300

2024-07-26T09:53+0300

yaşam

tava

tencere tava

teflon

zehir

gıda

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Hürriyet'ten Sedef Batı'nın haberine göre teflon tava ve tencerelerin fazla ısıtılmasıyla ortaya çıkan dumanın solunması sonucu oluşan tabloya teflon gribi deniyor. Hastalığın adı "polimer duman ateşi" . Hastalık, dumana maruz kaldıktan 4-8 saat sonra ani olarak titreme, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük ve göğüste sıkışma hissi ile grip gibi başlıyor.Bu hastalığın teyit edilmiş vakaları nadir olmakla birlikle, bilim insanları bazı vakaların çok yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında potansiyel olarak zararlı dumanlar çıkarabileceğini söylüyor.İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ "Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız, mutfakların vazgeçilmezi olan teflon sanıldığının aksine, Politetrafloroetilen (PTFE) adı verilen bir kimyasal kaplamanın patentli marka adıdır. PTFE, 1930'larda çalıştığı şirketin bir kimyageri tarafından keşfedildi ve sonunda Teflon adını ticari marka olarak tescil ettirdi. Pişiricileri yapışmaz hale getirmek için kullanılan bir kaplamadır. En çok tava tencere gibi pişiricilerde kullanılır. Ayrıca giyimde, kişisel bakım ürünlerinde ve su geçirmez bir yüzey oluşturmak için üretimde kullanılır." dedi.Amerika'daki 55 zehir merkezini denetleyen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan America's Poison Centers'a göre (zehir merkezi), geçen yıl az bilinen bu hastalıktan şüphelenilen 267 vaka vardı ve bu sayının 2000 yılından bu yana bildirilen en yüksek sayıya ulaştığı bildirildi. Son 20 yılda bu merkeze gelen "polimer duman ateşi" şüphesi vakalarıyla ilgili 3600'den fazla rapor ulaştı.Teflon ve diğer birçok yapışmaz tavalar, PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) veya sonsuz kimyasallar olarak bilinen daha geniş madde sınıfına ait politetrafloroetilenden (PTFE) yapılır, çünkü bu maddeler çevrede yıllarca kalıcıdır.Washington Post’a konuşan Missouri Zehir Merkezi müdürü Julie Weber, bu tavaları talimatlara göre kullanmanın önemli olduğunu, çoğu insanın kullanma talimatlarına uymadığınıı söyledi.'Yüksek sıcaklıkta kullanmayın'Çalışmalar, bazı yapışmaz tavalardaki kaplamanın çok yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında bozulabileceğini buldu. British Columbia Üniversitesi'nde kimya doçenti olan Zac Hudson, oksitlenmiş ve florlanmış maddelerden oluşan çok karmaşık bir karışım açığa çıkaracağını, bu nedenle teflon tavanın yüksek sıcaklıkta ısıtılmaması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/arastirma-hava-kirliligi-tup-bebek-tedavisinin-basari-ihtimalini-azaltiyor-1085684543.html

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tava, tencere tava, teflon, zehir, gıda