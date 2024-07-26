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Rusya’dan Karadeniz’de İngiliz uçaklarına önleme: Su-27 jetleri havalandırıldı
Rusya’dan Karadeniz’de İngiliz uçaklarına önleme: Su-27 jetleri havalandırıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağının, Karadeniz üzerinde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 3 uçağa önleme yaptığı belirtildi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
rusya hava-uzay kuvvetleri
su-27
karadeniz
rc-135
typhoon
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz üzerinde hava hedeflerini tespit etmesi üzerine, devlet sınırının ihlalini engelleme amacıyla Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı ifade edildi.Hava hedeflerinin, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve iki adet Typhoon savaş uçağı olarak belirlendiği belirtilirken Su-27 jeti yaklaşınca yabancı araçların Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.Rus uçağın görevini yerine getirdikten sonra kendi hava üssüne döndüğü eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/yunanistan-abdden-20-adet-f-35-savas-ucagi-alimina-onay-verdi-1086243270.html
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Rusya’dan Karadeniz’de İngiliz uçaklarına önleme: Su-27 jetleri havalandırıldı

20:42 26.07.2024
© SputnikRus Su-27 savaş uçağı
Rus Su-27 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağının, Karadeniz üzerinde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 3 uçağa önleme yaptığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz üzerinde hava hedeflerini tespit etmesi üzerine, devlet sınırının ihlalini engelleme amacıyla Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı ifade edildi.
Hava hedeflerinin, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve iki adet Typhoon savaş uçağı olarak belirlendiği belirtilirken Su-27 jeti yaklaşınca yabancı araçların Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.
Rus uçağın görevini yerine getirdikten sonra kendi hava üssüne döndüğü eklendi.
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