https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kuaforlerden-yeni-talep-haftada-bir-gun-izin-duzenlemesine-kademeli-gecilsin-1086234547.html

Kuaförlerden yeni talep: Haftada bir gün izin düzenlemesine kademeli geçilsin

Kuaförlerden yeni talep: Haftada bir gün izin düzenlemesine kademeli geçilsin

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada 1 gün kapalı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T14:30+0300

2024-07-26T14:30+0300

2024-07-26T14:30+0300

türkiye

kuaför

izin

kapalı

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Ankara'daki berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı, işletmelerinin haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının içinde bulunulan düğün sezonunda başlamasının mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, uygulamaya kademeli olarak geçilmesini istedi.Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada 1 gün kapalı olmasına karar vermişti.Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlarken, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalacakları belirtilmişti.'Kuaförlerin büyük çoğunluğu pazar gününü tercih etti'Ankara Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkan Vekili İsmail Uğur, bu düzenlemenin ilk adımlarının 2020'de atıldığını söyledi.Esnafın çoğunun ailelerine vakit ayıramamaktan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Uğur, "Bakanlık da talebe karşılık olarak böyle bir düzenlemeye gitme kararı aldı" dedi.Uğur, tatil günü konusundaki kararın valiliklerce esnafa bırakıldığını belirterek, bu çerçevede Oda üyelerinin katıldığı bir seçim düzenlediklerini ve kuaförlerin büyük çoğunluğunun pazar gününden yana oy kullandıklarını ifade etti.'Düzenleme bazı mağduriyetler oluşturabilir'Uğur, Bakanlığın kurala uymayanlar için aldığı yaptırım kararına işaret ederek, düzenlemeye uyumun hızlı bir şekilde sağlanamayacağını, bu nedenle uygulamaya geçişin kademeli yapılması gerektiğini söyledi.Düzenlemenin düğün sezonunda yürürlüğe girmesi nedeniyle bazı mağduriyetlerin oluşturabileceğini dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

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kuaför, izin, kapalı