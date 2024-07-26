https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bm-gazzede-her-10-kisiden-9u-zorla-yerinden-edildi-1086230469.html

BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi

BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T11:48+0300

2024-07-26T11:48+0300

2024-07-26T11:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

filistin

filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1e/1085366712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fe92f9df387c2a45e1e040460fde611.jpg

UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden olan Filistinlilere ilişkin açıklama yapıldı.Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, bölgedeki halkın gidecek yerinin kalmadığına dikkati çekildi.Açıklamada, yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiği vurgulandı.Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.Gazze'nin 'rutini' haline gelen zorunlu göç nedeniyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil halk zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtiyor.

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, filistin, filistin sorunu, filistin kızılayı