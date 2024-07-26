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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bm-gazzede-her-10-kisiden-9u-zorla-yerinden-edildi-1086230469.html
BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi
BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T11:48+0300
2024-07-26T11:48+0300
israil- filistin çatışması
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filistin
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UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden olan Filistinlilere ilişkin açıklama yapıldı.Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, bölgedeki halkın gidecek yerinin kalmadığına dikkati çekildi.Açıklamada, yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiği vurgulandı.Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.Gazze'nin 'rutini' haline gelen zorunlu göç nedeniyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil halk zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtiyor.
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, filistin, filistin sorunu, filistin kızılayı

BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi

11:48 26.07.2024
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAAGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / OMAR AL-QATTAA
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirdi.
UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden olan Filistinlilere ilişkin açıklama yapıldı.
Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, bölgedeki halkın gidecek yerinin kalmadığına dikkati çekildi.
Açıklamada, yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiği vurgulandı.
Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.
Gazze'nin 'rutini' haline gelen zorunlu göç nedeniyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil halk zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.
Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtiyor.
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