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Banka müdürü Seçil Erzan’a yeni iddianame: 'Parayı çekip kendisine teslim ediyordum'
Banka müdürü Seçil Erzan’a yeni iddianame: 'Parayı çekip kendisine teslim ediyordum'
Sputnik Türkiye
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T17:49+0300
2024-07-26T17:58+0300
türkiye
seçil erzan
fatih terim
selçuk inan
emre belözoğlu
fernando muslera
arda turan
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
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İddianamede, Nur Erkasap’ın mağdur konumda bulunmasına rağmen Erzan’ın eylemlerine iştirak ettiği aktarıldı. İddianamede Erzan’ın 10 yıla kadar, Erkasap’ın ise 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ömer Kahraman, Volkan Bahçekapılı ve Mert Zeydanlı ‘müşteki’, Nur Erkasap ‘müşteki-şüpheli’, Seçil Erzan ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.Erkasap’ın Erzan’ın yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtildiHazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan’ın Nur Erkasap’ı banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, Erkasap’tan 500 bin dolar parayı teslim aldığı ve aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği aktarıldı. İddianamede, Nur Erkasap’ın, Erzan’ın yönlendirmesiyle hareket ederek hesabına gelen paraları zaman zaman bizzat gidip teslim aldığı, elde ettiği paraları ise Erzan’a teslim ettiği kaydedildi.Mağdur konumdayken, bilerek ve isteyerek Erzan’ın eylemlerine iştirak ettiği aktarıldıSeçil Erzan ile Nur Erkasap arasında çok sayıda para alışverişine ilişkin yazışmaların bulunduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Erkasap’ın başlangıçta Erzan’a inanarak fon vaadiyle para yatırdığı, mağdur konumda bulunmasına rağmen zamanla Erzan ile kurduğu yakın güven ilişki sonucu Erzan’ın dolandırıcılık eylemlerinden haberdar olduğu, buna rağmen ilişkisini sonlandırmayarak, bilerek ve isteyerek müştekiler Zeydanlı, Bahçekapılı ve Kahraman’a yönelik ‘dolandırıcılık’ eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.’Para gelince Seçil beni arıyor, ben de parayı çekip kendisine teslim ediyordum’Nur Erkasap’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, teknik direktörü olan eşinin finansal işleriyle bizzat kendisinin ilgilendiğini söyleyerek, ‘’Ben 500 bin dolar şeklinde Seçil Erzan’a elden parayı bizzat bankadaki odasında verdim. Ben ve eşim, Fatih Terim ve ailesi ile normal hayatımızda oldukça sık görüşen iyi ilişkileri olan kişileriz. Volkan Bahçekapılı’yı da Terim’in damadı olması sebebiyle tanırım. Parasal işlerimi Erzan yönettiği için ben de güvenip hiçbir şeyden şüphe etmeden Bahçekapılı’nın hesabıma para göndermesini kabul ettim. Hesabıma 1 milyon dolar para gelmişti. Aynı gün çekip Erzan’a elden verdim. Erzan ile aramızda abla kardeş ilişkisi vardı. Erzan bana ara ara fonda açıklık bulunduğunu, para girişi yaparak kapatılması gerektiğini söyleyerek hesabıma para geleceğini ve çekip ona vermemi istiyordu. Birkaç kez çekip Erzan’a bu şekilde para verdim. Hesabıma 5 milyon 884 bin lira para Ömer Kahraman tarafından gelmiş, ben bunu bile çok sonradan öğrendim. Para gelince Seçil beni arıyor, ben de parayı çekip kendisine teslim ediyordum. Onun tarafından kandırıldım’’ dediği kaydedildi.'Erkasap'tan nakit para hiç almadım'Şüpheli Erzan’ın ise ifadesinde, Erkasap'ın da para yatırmak istediğini ancak nakit parası olmaması nedeniyle para yatıramadığını söyleyerek, ‘’Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı'nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Erkasap'tan nakit para hiç almadım’’ dediği aktarıldı.’Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır'Bankanın teftiş kurulunun hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, "Nur Erkasap, Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermesi hususunda güven sağlamak için, borçlusu kendisi olan senedi Zeydanlı'ya vermiştir. Volkan Bahçekapılı, Seçil Erzan'a ulaştırması için 400 bin dolar tutarındaki parayı Nur Erkasap'ın hesabına transfer etmiştir. Bunlardan ve Nur Erkasap'ın yazdığı nottan hareketle adı geçenin Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği işlemlerden haberdar olduğu ve Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır’’ denildi.Erzan’ın 10 yıla, Erkasap’ın 30 yıla kadar hapsi talep edildiHazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Nur Erkasap’ın ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan toplamda 9 yıldan 30 yıla kadar hapis, Seçil Erzan'ın ise Erkasap'a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/secil-erzan-iki-kisinin-adini-verdi-10-milyon-lira-aldim-14-milyon-lira-odedim-o-buyuk-tefeci-1086204690.html
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Banka müdürü Seçil Erzan’a yeni iddianame: 'Parayı çekip kendisine teslim ediyordum'

17:49 26.07.2024 (güncellendi: 17:58 26.07.2024)
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi.
İddianamede, Nur Erkasap’ın mağdur konumda bulunmasına rağmen Erzan’ın eylemlerine iştirak ettiği aktarıldı. İddianamede Erzan’ın 10 yıla kadar, Erkasap’ın ise 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu kişileri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ömer Kahraman, Volkan Bahçekapılı ve Mert Zeydanlı ‘müşteki’, Nur Erkasap ‘müşteki-şüpheli’, Seçil Erzan ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Erkasap’ın Erzan’ın yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan’ın Nur Erkasap’ı banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, Erkasap’tan 500 bin dolar parayı teslim aldığı ve aralarındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinden öteye geçtiği aktarıldı. İddianamede, Nur Erkasap’ın, Erzan’ın yönlendirmesiyle hareket ederek hesabına gelen paraları zaman zaman bizzat gidip teslim aldığı, elde ettiği paraları ise Erzan’a teslim ettiği kaydedildi.
Mağdur konumdayken, bilerek ve isteyerek Erzan’ın eylemlerine iştirak ettiği aktarıldı
Seçil Erzan ile Nur Erkasap arasında çok sayıda para alışverişine ilişkin yazışmaların bulunduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Erkasap’ın başlangıçta Erzan’a inanarak fon vaadiyle para yatırdığı, mağdur konumda bulunmasına rağmen zamanla Erzan ile kurduğu yakın güven ilişki sonucu Erzan’ın dolandırıcılık eylemlerinden haberdar olduğu, buna rağmen ilişkisini sonlandırmayarak, bilerek ve isteyerek müştekiler Zeydanlı, Bahçekapılı ve Kahraman’a yönelik ‘dolandırıcılık’ eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.

’Para gelince Seçil beni arıyor, ben de parayı çekip kendisine teslim ediyordum’

Nur Erkasap’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, teknik direktörü olan eşinin finansal işleriyle bizzat kendisinin ilgilendiğini söyleyerek, ‘’Ben 500 bin dolar şeklinde Seçil Erzan’a elden parayı bizzat bankadaki odasında verdim. Ben ve eşim, Fatih Terim ve ailesi ile normal hayatımızda oldukça sık görüşen iyi ilişkileri olan kişileriz. Volkan Bahçekapılı’yı da Terim’in damadı olması sebebiyle tanırım. Parasal işlerimi Erzan yönettiği için ben de güvenip hiçbir şeyden şüphe etmeden Bahçekapılı’nın hesabıma para göndermesini kabul ettim. Hesabıma 1 milyon dolar para gelmişti. Aynı gün çekip Erzan’a elden verdim. Erzan ile aramızda abla kardeş ilişkisi vardı. Erzan bana ara ara fonda açıklık bulunduğunu, para girişi yaparak kapatılması gerektiğini söyleyerek hesabıma para geleceğini ve çekip ona vermemi istiyordu. Birkaç kez çekip Erzan’a bu şekilde para verdim. Hesabıma 5 milyon 884 bin lira para Ömer Kahraman tarafından gelmiş, ben bunu bile çok sonradan öğrendim. Para gelince Seçil beni arıyor, ben de parayı çekip kendisine teslim ediyordum. Onun tarafından kandırıldım’’ dediği kaydedildi.

'Erkasap'tan nakit para hiç almadım'

Şüpheli Erzan’ın ise ifadesinde, Erkasap'ın da para yatırmak istediğini ancak nakit parası olmaması nedeniyle para yatıramadığını söyleyerek, ‘’Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte Mert Zeydanlı'nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senede Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Erkasap'tan nakit para hiç almadım’’ dediği aktarıldı.

’Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır'

Bankanın teftiş kurulunun hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, "Nur Erkasap, Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermesi hususunda güven sağlamak için, borçlusu kendisi olan senedi Zeydanlı'ya vermiştir. Volkan Bahçekapılı, Seçil Erzan'a ulaştırması için 400 bin dolar tutarındaki parayı Nur Erkasap'ın hesabına transfer etmiştir. Bunlardan ve Nur Erkasap'ın yazdığı nottan hareketle adı geçenin Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği işlemlerden haberdar olduğu ve Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır’’ denildi.

Erzan’ın 10 yıla, Erkasap’ın 30 yıla kadar hapsi talep edildi

Hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Nur Erkasap’ın ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçundan toplamda 9 yıldan 30 yıla kadar hapis, Seçil Erzan'ın ise Erkasap'a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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