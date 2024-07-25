https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/taksim-kabatas-funikuler-hattinda-teknik-ariza-1086195898.html

Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza

Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T11:32+0300

2024-07-25T11:32+0300

2024-07-25T12:06+0300

türkiye

istanbul

son dakika

taksim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/11/1061327687_0:51:3460:1997_1920x0_80_0_0_b19037957c0f2cc44c47a77278a8e2fa.jpg

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

türkiye

istanbul

taksim

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, son dakika, taksim