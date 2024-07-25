https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/taksim-kabatas-funikuler-hattinda-teknik-ariza-1086195898.html
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T11:32+0300
2024-07-25T11:32+0300
2024-07-25T12:06+0300
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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istanbul, son dakika, taksim
istanbul, son dakika, taksim
Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza
11:32 25.07.2024 (güncellendi: 12:06 25.07.2024)
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.