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İsrail saldırıları bile engel değil: Lübnan'da Caretta Caretta kaplumbağaları denize salındı
İsrail saldırıları bile engel değil: Lübnan'da Caretta Caretta kaplumbağaları denize salındı
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanırken Lübnan'ın Sur (Tyre) kıyısı kumsallarında iribaş... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bilim adamları ve doğa meraklıları bu etkinliği gözlemlerken, Sur Doğa Koruma Alanı Müdürü ve deniz biyolojisi araştırmacısı Dr. Ali Bedreddin, “Bugün, önceki yıllarda olduğu gibi, kaplumbağaları büyümeleri, üremeleri, ve umarız ki, büyüyüp Sur’daki favori kumsallarına geri dönmeleri için denize saldık” ifadelerini kullandı.İsrail saldırıları karşısında bile eşsiz türleri korumak adına ekolojik çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Bedreddin, Sur’da bulunan kumsalların tüm gezegenin biyolojik çeşitliliği için önemli olduğunun altını çizdi.Uzman, rezervin kıyı şeridinin turistik, bilimsel ve tarımsal olmak üzere 3 ana alana ayrıldığına dikkat çektiği konuşmasını, “İsrail saldırılarının yerel ekosistem üzerindeki tüm etkilerini henüz bilmiyoruz. Görünür hasarlar arasında yanmış ağaçlar var. Ancak fosforun tüm ekosistemi nasıl etkileyeceğini henüz öğrenemedik” diye tamamladı.Lübnan denizinde Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) olmak üzere iki tür deniz kaplumbağası bulunurken, kumlu Akdeniz sahillerine sahip ülkelerde olduğu gibi, Caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar, yumurtalarını Lübnan'ın Sur öncelikli olmak üzere birçok kumsalına bırakıyor.Lübnan Çevre Bakanlığı (MoE), hem deniz kaplumbağaları için potansiyel yuvalama alanlarını hem de yuvalama alanlarını değerlendirmeye çalışırken, yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) 1990'lardan bu yana nesli tükenmekte olan bir tür olarak tanimlaniyor.
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İsrail saldırıları altında bile doğaya gösterilen özen devam ediyor: Lübnan'da Caretta Caretta kaplumbağaları denize salındı
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İsrail saldırıları altında bile doğaya gösterilen özen devam ediyor: Lübnan'da Caretta Caretta kaplumbağaları denize salındı
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video, caretta caretta, deniz kaplumbağası, kaplumbağa, israil-filistin, israil, lübnan, sur, видео
video, caretta caretta, deniz kaplumbağası, kaplumbağa, israil-filistin, israil, lübnan, sur, видео

İsrail saldırıları bile engel değil: Lübnan'da Caretta Caretta kaplumbağaları denize salındı

20:17 25.07.2024
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Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanırken Lübnan'ın Sur (Tyre) kıyısı kumsallarında iribaş deniz kaplumbağası Caretta Caretta’nın 120 yavrusu açık denize bırakıldı.
Bilim adamları ve doğa meraklıları bu etkinliği gözlemlerken, Sur Doğa Koruma Alanı Müdürü ve deniz biyolojisi araştırmacısı Dr. Ali Bedreddin, “Bugün, önceki yıllarda olduğu gibi, kaplumbağaları büyümeleri, üremeleri, ve umarız ki, büyüyüp Sur’daki favori kumsallarına geri dönmeleri için denize saldık” ifadelerini kullandı.
İsrail saldırıları karşısında bile eşsiz türleri korumak adına ekolojik çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Bedreddin, Sur’da bulunan kumsalların tüm gezegenin biyolojik çeşitliliği için önemli olduğunun altını çizdi.
Uzman, rezervin kıyı şeridinin turistik, bilimsel ve tarımsal olmak üzere 3 ana alana ayrıldığına dikkat çektiği konuşmasını, “İsrail saldırılarının yerel ekosistem üzerindeki tüm etkilerini henüz bilmiyoruz. Görünür hasarlar arasında yanmış ağaçlar var. Ancak fosforun tüm ekosistemi nasıl etkileyeceğini henüz öğrenemedik” diye tamamladı.
Lübnan denizinde Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) olmak üzere iki tür deniz kaplumbağası bulunurken, kumlu Akdeniz sahillerine sahip ülkelerde olduğu gibi, Caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar, yumurtalarını Lübnan'ın Sur öncelikli olmak üzere birçok kumsalına bırakıyor.
Lübnan Çevre Bakanlığı (MoE), hem deniz kaplumbağaları için potansiyel yuvalama alanlarını hem de yuvalama alanlarını değerlendirmeye çalışırken, yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) 1990'lardan bu yana nesli tükenmekte olan bir tür olarak tanimlaniyor.
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