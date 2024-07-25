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Gümüşhane'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Gümüşhane'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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gümüşhane, son dakika
gümüşhane, son dakika
Gümüşhane'de 3.7 büyüklüğünde deprem
14:52 25.07.2024
© İHA
Deprem
© İHA
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Gümüşhane'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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