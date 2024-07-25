https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/danimarka-ve-hollanda-ukraynaya-14-leopard-tanki-saglamaya-hazir-1086193624.html

‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’

‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’

Sputnik Türkiye

Danimarka ve Hollanda’nın, onarılmış 14 adet Leopard 2 tankını yaz sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğu belirtildi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T10:02+0300

2024-07-25T10:02+0300

2024-07-25T09:57+0300

ukrayna krizi

hollanda

danimarka

leopard 2

tank

ukrayna

rheinmetall

silah sevkiyatı

f-16

rusya

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Uluslararası haber ajansı Reuters’in Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya 14 adet onarılmış Leopard 2 tankını sağlamaya hazır.Tankların, Alman Rheinmetall şirketi tarafından onarıldığı ve gereken tüm testlerden geçtiği kaydedildi.Teslimat tarihi verilmedi.Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Hollanda Ukrayna’ya 60 adet T-72 tankı, 207 adet YPR tipi zırhlı savaş aracı, Danimarka ve Almanya ile ortaklaşa yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı, Danimarka ile ortaklaşa 14 adet Leopard 2 tankı, 8 adet PzH2000 topçu sistemi, iki adet Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra, çok sayıda füze, havan topu, tüfek ve çeşitli mühimmat sağladı.Hollanda ayrıca Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağı devretme sözünü verdi. İlk partinin sonbahar başlarında teslim edileceği belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı askerleri eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkisi olduğunu açıklamıştı.

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hollanda, danimarka, leopard 2, tank, ukrayna, rheinmetall, silah sevkiyatı, f-16, rusya, özel askeri harekat