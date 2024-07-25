‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:14
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:19
4 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
20:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin en borçlu belediyeleri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/danimarka-ve-hollanda-ukraynaya-14-leopard-tanki-saglamaya-hazir-1086193624.html
‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’
‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’
Sputnik Türkiye
Danimarka ve Hollanda’nın, onarılmış 14 adet Leopard 2 tankını yaz sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğu belirtildi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T10:02+0300
2024-07-25T09:57+0300
ukrayna krizi
hollanda
danimarka
leopard 2
tank
ukrayna
rheinmetall
silah sevkiyatı
f-16
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_0b66ea3331f278fbaae6e833721c3547.jpg
Uluslararası haber ajansı Reuters’in Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya 14 adet onarılmış Leopard 2 tankını sağlamaya hazır.Tankların, Alman Rheinmetall şirketi tarafından onarıldığı ve gereken tüm testlerden geçtiği kaydedildi.Teslimat tarihi verilmedi.Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Hollanda Ukrayna’ya 60 adet T-72 tankı, 207 adet YPR tipi zırhlı savaş aracı, Danimarka ve Almanya ile ortaklaşa yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı, Danimarka ile ortaklaşa 14 adet Leopard 2 tankı, 8 adet PzH2000 topçu sistemi, iki adet Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra, çok sayıda füze, havan topu, tüfek ve çeşitli mühimmat sağladı.Hollanda ayrıca Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağı devretme sözünü verdi. İlk partinin sonbahar başlarında teslim edileceği belirtildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı askerleri eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkisi olduğunu açıklamıştı.
hollanda
danimarka
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/10/1067110997_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_ee168585d431c17df5a9306e36148c6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hollanda, danimarka, leopard 2, tank, ukrayna, rheinmetall, silah sevkiyatı, f-16, rusya, özel askeri harekat
hollanda, danimarka, leopard 2, tank, ukrayna, rheinmetall, silah sevkiyatı, f-16, rusya, özel askeri harekat

‘Danimarka ve Hollanda, Ukrayna’ya 14 Leopard tankı sağlamaya hazır’

10:02 25.07.2024
© AP Photo / Michael SohnAlman Leopard 2 tankı
Alman Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Abone ol
Danimarka ve Hollanda’nın, onarılmış 14 adet Leopard 2 tankını yaz sonuna kadar Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğu belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’in Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan aktardığına göre, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya 14 adet onarılmış Leopard 2 tankını sağlamaya hazır.
Tankların, Alman Rheinmetall şirketi tarafından onarıldığı ve gereken tüm testlerden geçtiği kaydedildi.
Teslimat tarihi verilmedi.
Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Hollanda Ukrayna’ya 60 adet T-72 tankı, 207 adet YPR tipi zırhlı savaş aracı, Danimarka ve Almanya ile ortaklaşa yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı, Danimarka ile ortaklaşa 14 adet Leopard 2 tankı, 8 adet PzH2000 topçu sistemi, iki adet Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra, çok sayıda füze, havan topu, tüfek ve çeşitli mühimmat sağladı.
Hollanda ayrıca Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağı devretme sözünü verdi. İlk partinin sonbahar başlarında teslim edileceği belirtildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirdi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren tüm kargoların Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı askerleri eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkisi olduğunu açıklamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала