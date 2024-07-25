https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/belediyelerin-prim-borcu-sgk-96-milyar-liralik-borc-icin-harekete-gecti-1086195442.html

Belediyelerin prim borcu: SGK 96 milyar liralık borç için harekete geçti

Belediyelerin prim borcu: SGK 96 milyar liralık borç için harekete geçti

Sputnik Türkiye

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T11:13+0300

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 85 milyon kişinin hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini anımsattı.Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nın ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları söyledi:'Borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine ait'Tüm uyarıların ardından SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz şekilde yönetmek'Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız, SGK'ye olan prim borçlarını tahsil ederek, kayıt dışı ile mücadele ederek ve istihdamı artırarak SGK'nin prim gelirlerini artırmaktır, emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet vermektir. Bizler sosyal güvenlik gibi devlet ve millet için hayati önem taşıyan toplumsal bir temel ihtiyacın hem ihyası hem de sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." diye konuştu.Borçlu belediyelere işbirliği çağrısında bulunan Işıkhan, "SGK'ye olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hususta arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz ve en kolay şekilde yönetmektir." ifadesini kullandı.'Sosyal güvenlik sistemimizi korumak ortak sorumluluğumuz'Sosyal güvenlik sisteminin önemine değinen Işıkhan, şunları söyledi:

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