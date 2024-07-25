https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/basit-bir-aliskanlik-her-seyi-degistirebilir-nasil-daha-iyi-biruykucekeriz-1086201475.html

Basit bir alışkanlık her şeyi değiştirebilir: Nasıl daha iyi bir uyku çekeriz?

Basit bir alışkanlık her şeyi değiştirebilir: Nasıl daha iyi bir uyku çekeriz?

Sputnik Türkiye

Yapılan yeni bir çalışma, düzenli egzersizin uyku kalitesini artırdığını ortaya koydu. Haftada birkaç kez yapılan kısa egzersizlerin bile uyku üzerinde olumlu... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T14:03+0300

2024-07-25T14:03+0300

2024-07-25T14:03+0300

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Uzmanlar, yatma zamanına yakın yoğun egzersizden kaçınılmasını öneriyor. Araştırmalar, uykuya bir saat kala yapılan yoğun egzersizlerin uyku kalitesini düşürdüğünü ve uykuya dalmayı zorlaştırdığını gösteriyor. Ancak bu, akşamları tamamen hareketsiz kalmak anlamına gelmiyor. Dengeli bir yaklaşım ile kısa süreli egzersizlerin uykuya faydalı olabileceği belirtiliyor.Kısa süreli egzersizler uyku süresini artırıyorYeni Zelanda Otago Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, her yarım saatte bir yapılan üç dakikalık basit egzersizlerin, gece boyunca yarım saat daha fazla uyumayı sağladığını ortaya koydu. Çalışmayı yürüten Jennifer Gale, "Pek çoğumuz akşamları hareketsiz geçiriyoruz. Ancak, hafif yoğunluklu egzersizlerin uykuya nasıl etki ettiğini öğrenmek istedik" dedi.Çalışmanın detaylarıÇalışmaya katılan 28 gönüllünün yarısı, akşamlarını 4 saat boyunca kesintisiz oturarak geçirdi. Ertesi hafta ise her yarım saatte bir üçer dakikalık hafif egzersizler yaptılar. Diğer grup bu sıralamayı tersine gerçekleştirdi. Egzersizler arasında koltuk squatları, baldır yükseltmesi, ayakta diz kaldırma ve ayakları geriye uzatma hareketleri yer aldı.Sonuçlar ne gösterdi?Kısa süreli egzersiz yapanlar, akşamlarını oturarak geçirenlere göre ortalama 30 dakika daha uzun süre uyuyabildi. Ancak, bu egzersizlerin gece boyunca kaç kez uyanıldığına veya uyku kalitesine bir etkisi olmadı. Gale ve çalışma arkadaşları, "Bu sonuçlar, akşam yapılan egzersizlerin uyku kalitesini bozmadığını gösteriyor" dedi.Egzersiz alışkanlıkları kolayca kazanılabilirAraştırmacılar, bu basit egzersizlerin veya benzer hareketlerin kolayca alışkanlık haline getirilebileceğini ve oturup kalmaktan veya uykudan önce yoğun egzersiz yapmaktan daha iyi olduğunu umuyor. Otago Üniversitesi'nden Spor Bilimci Meredith Peddie, "Evinizde yürümek veya dans etmek de aynı etkiyi yaratabilir. En önemli olan şey düzenli olarak kalkıp hareket etmektir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/belirtileri-sabah-saatlerinde-basliyor-kronikten-daha-kotu-hiper-yorgunluk-belirtileri-neler-1086153001.html

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