https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/amerikan-basini-abdli-yetkililer-asiri-yaptirimlardan-endiseli-fakat-uygulamaya-devam-ediyor-1086222372.html

Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor

Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin yaptırımların aşırı kullanıldığını kabul ettiklerini, fakat duramadıklarını yazdı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T22:56+0300

2024-07-25T22:56+0300

2024-07-25T22:56+0300

dünya

washington post

abd

yaptırımlar

ekonomik yaptırımlar

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Gazetenin yayınladığı bir makaleye göre, dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu ya da bu derecede Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor, Washington’un ‘ekonomik savaş’ aracını aşırı kullanması hükümet çevrelerinde endişe yaratıyor, ancak uygulanan yaptırımlar rekor bir hızla artmaya devam ediyor.Durumu analiz eden yazarlar, yaptırım mekanizmasının Başkan George W. Bush döneminde başlayıp, Donald Trump ve Joe Biden döneminde ise daha da yoğunlaştığını tespit etti.Makalede ayrıca yaptırımların, (yaptırımlara) karşı koymak için dış ülkelerin ve oligarkların istihdam ettiği eski ABD’li bürokratları zenginleştiren lobicilerin ve güçlü şirketlerin milyarlarca dolarlık endüstrisi haline geldiğine’ dikkat çekiliyor.Bu yolsuzluk bileşeninin yanı sıra potansiyel olarak etkili bir baskı aracı olan yaptırım düzeninin ve hatta yaptırım tehdidinin, ‘otokratik rejimlerin karaborsaya yönelmesine ve dolayısıyla suç gruplarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine’ katkıda bulunduğuna dikkat çekilen yazıda, ABD’nin rakiplerinin ise Washington tarafından kendilerine dayatılan mali kısıtlamaları aşma girişimleri konusunda işbirliğini artırdığı vurgulandı.Yaptırımların aşırı kullanımının etkililiğine ve onların değersiz hale gelmesi riskine ilişkin endişelerin ABD hükümetinde pek çok kişi tarafından kabul edildiği ve bunlardan bazılarının bunu doğrudan Başkan Biden karşısında dile getirdiği belirtilen yazıda, “Ancak toplam hacim abartılı görünse de, her bir önlem onlara haklı görünüyor ve bu eğilimi durdurmak zorlaşıyor” vurgusu yapıldı.Makalede, “Bu yıl ABD yaptırımları rekor bir hızla yeniden uyguluyor ve şu anda düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ından fazlası ABD’nin bir tür finansal baskısı altında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/bidenin-the-washington-post-makalesi-kotu-politikayi-hakli-cikarmaya-yonelik-anlamsiz-bir-hikaye-1077600594.html

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