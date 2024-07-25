https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/amerikan-basini-abdli-yetkililer-asiri-yaptirimlardan-endiseli-fakat-uygulamaya-devam-ediyor-1086222372.html
Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor
Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin yaptırımların aşırı kullanıldığını kabul ettiklerini, fakat duramadıklarını yazdı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:56+0300
2024-07-25T22:56+0300
2024-07-25T22:56+0300
dünya
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abd
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
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Gazetenin yayınladığı bir makaleye göre, dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu ya da bu derecede Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor, Washington’un ‘ekonomik savaş’ aracını aşırı kullanması hükümet çevrelerinde endişe yaratıyor, ancak uygulanan yaptırımlar rekor bir hızla artmaya devam ediyor.Durumu analiz eden yazarlar, yaptırım mekanizmasının Başkan George W. Bush döneminde başlayıp, Donald Trump ve Joe Biden döneminde ise daha da yoğunlaştığını tespit etti.Makalede ayrıca yaptırımların, (yaptırımlara) karşı koymak için dış ülkelerin ve oligarkların istihdam ettiği eski ABD’li bürokratları zenginleştiren lobicilerin ve güçlü şirketlerin milyarlarca dolarlık endüstrisi haline geldiğine’ dikkat çekiliyor.Bu yolsuzluk bileşeninin yanı sıra potansiyel olarak etkili bir baskı aracı olan yaptırım düzeninin ve hatta yaptırım tehdidinin, ‘otokratik rejimlerin karaborsaya yönelmesine ve dolayısıyla suç gruplarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine’ katkıda bulunduğuna dikkat çekilen yazıda, ABD’nin rakiplerinin ise Washington tarafından kendilerine dayatılan mali kısıtlamaları aşma girişimleri konusunda işbirliğini artırdığı vurgulandı.Yaptırımların aşırı kullanımının etkililiğine ve onların değersiz hale gelmesi riskine ilişkin endişelerin ABD hükümetinde pek çok kişi tarafından kabul edildiği ve bunlardan bazılarının bunu doğrudan Başkan Biden karşısında dile getirdiği belirtilen yazıda, “Ancak toplam hacim abartılı görünse de, her bir önlem onlara haklı görünüyor ve bu eğilimi durdurmak zorlaşıyor” vurgusu yapıldı.Makalede, “Bu yıl ABD yaptırımları rekor bir hızla yeniden uyguluyor ve şu anda düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ından fazlası ABD’nin bir tür finansal baskısı altında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/bidenin-the-washington-post-makalesi-kotu-politikayi-hakli-cikarmaya-yonelik-anlamsiz-bir-hikaye-1077600594.html
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washington post, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
washington post, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor
Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin yaptırımların aşırı kullanıldığını kabul ettiklerini, fakat duramadıklarını yazdı.
Gazetenin yayınladığı bir makaleye göre, dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu ya da bu derecede Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor, Washington’un ‘ekonomik savaş’ aracını aşırı kullanması hükümet çevrelerinde endişe yaratıyor, ancak uygulanan yaptırımlar rekor bir hızla artmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, dünya ülkelerinin üçte birini bireyler veya kuruluşlar üzerinde herhangi bir finansal baskıya maruz bırakarak, diğer herhangi bir ülke veya uluslararası kuruluşa göre 3 kat daha fazla yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar ekonomik savaşın neredeyse içgüdüsel silahları haline geldi ve onların aşırı kullanımı en üst hükümet çevrelerinde kabul ediliyor.
Durumu analiz eden yazarlar, yaptırım mekanizmasının Başkan George W. Bush döneminde başlayıp, Donald Trump ve Joe Biden döneminde ise daha da yoğunlaştığını tespit etti.
Makalede ayrıca yaptırımların, (yaptırımlara) karşı koymak için dış ülkelerin ve oligarkların istihdam ettiği eski ABD’li bürokratları zenginleştiren lobicilerin ve güçlü şirketlerin milyarlarca dolarlık endüstrisi haline geldiğine’ dikkat çekiliyor.
Bu yolsuzluk bileşeninin yanı sıra potansiyel olarak etkili bir baskı aracı olan yaptırım düzeninin ve hatta yaptırım tehdidinin, ‘otokratik rejimlerin karaborsaya yönelmesine ve dolayısıyla suç gruplarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine’ katkıda bulunduğuna dikkat çekilen yazıda, ABD’nin rakiplerinin ise Washington tarafından kendilerine dayatılan mali kısıtlamaları aşma girişimleri konusunda işbirliğini artırdığı vurgulandı.
Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya 2 yıldır uygulanan yaptırımlar, uzun vadede Moskova’nın ekonomik perspektiflerine zarar verdi ve askeri üretimin maliyetini artırdı, ancak aynı yaptırımlar uluslararası kuralların dışında petrol satan tankerlerden oluşan bir ‘gölge filo’ yarattı, ayrıca Kremlin ile Pekin’i birbirine yaklaştırdı.
Yaptırımların aşırı kullanımının etkililiğine ve onların değersiz hale gelmesi riskine ilişkin endişelerin ABD hükümetinde pek çok kişi tarafından kabul edildiği ve bunlardan bazılarının bunu doğrudan Başkan Biden karşısında dile getirdiği belirtilen yazıda, “Ancak toplam hacim abartılı görünse de, her bir önlem onlara haklı görünüyor ve bu eğilimi durdurmak zorlaşıyor” vurgusu yapıldı.
Makalede, “Bu yıl ABD yaptırımları rekor bir hızla yeniden uyguluyor ve şu anda düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ından fazlası ABD’nin bir tür finansal baskısı altında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.