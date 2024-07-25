Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum: Hedef kansersiz uzun yaşam
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tosso Engineering: Robotik teknolojisinin toplumsal ve iş dünyasındaki etkilerine bir örnek
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:14
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
20:19
4 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
20:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/amerikan-basini-abdli-yetkililer-asiri-yaptirimlardan-endiseli-fakat-uygulamaya-devam-ediyor-1086222372.html
Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor
Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin yaptırımların aşırı kullanıldığını kabul ettiklerini, fakat duramadıklarını yazdı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:56+0300
2024-07-25T22:56+0300
dünya
washington post
abd
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086220801_0:38:750:460_1920x0_80_0_0_e0cec1f08f66a4200cab77176deaaeaa.png
Gazetenin yayınladığı bir makaleye göre, dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu ya da bu derecede Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor, Washington’un ‘ekonomik savaş’ aracını aşırı kullanması hükümet çevrelerinde endişe yaratıyor, ancak uygulanan yaptırımlar rekor bir hızla artmaya devam ediyor.Durumu analiz eden yazarlar, yaptırım mekanizmasının Başkan George W. Bush döneminde başlayıp, Donald Trump ve Joe Biden döneminde ise daha da yoğunlaştığını tespit etti.Makalede ayrıca yaptırımların, (yaptırımlara) karşı koymak için dış ülkelerin ve oligarkların istihdam ettiği eski ABD’li bürokratları zenginleştiren lobicilerin ve güçlü şirketlerin milyarlarca dolarlık endüstrisi haline geldiğine’ dikkat çekiliyor.Bu yolsuzluk bileşeninin yanı sıra potansiyel olarak etkili bir baskı aracı olan yaptırım düzeninin ve hatta yaptırım tehdidinin, ‘otokratik rejimlerin karaborsaya yönelmesine ve dolayısıyla suç gruplarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine’ katkıda bulunduğuna dikkat çekilen yazıda, ABD’nin rakiplerinin ise Washington tarafından kendilerine dayatılan mali kısıtlamaları aşma girişimleri konusunda işbirliğini artırdığı vurgulandı.Yaptırımların aşırı kullanımının etkililiğine ve onların değersiz hale gelmesi riskine ilişkin endişelerin ABD hükümetinde pek çok kişi tarafından kabul edildiği ve bunlardan bazılarının bunu doğrudan Başkan Biden karşısında dile getirdiği belirtilen yazıda, “Ancak toplam hacim abartılı görünse de, her bir önlem onlara haklı görünüyor ve bu eğilimi durdurmak zorlaşıyor” vurgusu yapıldı.Makalede, “Bu yıl ABD yaptırımları rekor bir hızla yeniden uyguluyor ve şu anda düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ından fazlası ABD’nin bir tür finansal baskısı altında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/bidenin-the-washington-post-makalesi-kotu-politikayi-hakli-cikarmaya-yonelik-anlamsiz-bir-hikaye-1077600594.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086220801_44:0:707:497_1920x0_80_0_0_fb39e2bc9f0b4db4877ad088fc1423d0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
washington post, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
washington post, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar

Amerikan basını: ABD’li yetkililer aşırı yaptırımlardan endişeli, fakat uygulamaya devam ediyor

22:56 25.07.2024
Amerikan Kongre Binası
Amerikan Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
Abone ol
Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin yaptırımların aşırı kullanıldığını kabul ettiklerini, fakat duramadıklarını yazdı.
Gazetenin yayınladığı bir makaleye göre, dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu ya da bu derecede Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor, Washington’un ‘ekonomik savaş’ aracını aşırı kullanması hükümet çevrelerinde endişe yaratıyor, ancak uygulanan yaptırımlar rekor bir hızla artmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünya ülkelerinin üçte birini bireyler veya kuruluşlar üzerinde herhangi bir finansal baskıya maruz bırakarak, diğer herhangi bir ülke veya uluslararası kuruluşa göre 3 kat daha fazla yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar ekonomik savaşın neredeyse içgüdüsel silahları haline geldi ve onların aşırı kullanımı en üst hükümet çevrelerinde kabul ediliyor.

Durumu analiz eden yazarlar, yaptırım mekanizmasının Başkan George W. Bush döneminde başlayıp, Donald Trump ve Joe Biden döneminde ise daha da yoğunlaştığını tespit etti.
Makalede ayrıca yaptırımların, (yaptırımlara) karşı koymak için dış ülkelerin ve oligarkların istihdam ettiği eski ABD’li bürokratları zenginleştiren lobicilerin ve güçlü şirketlerin milyarlarca dolarlık endüstrisi haline geldiğine’ dikkat çekiliyor.
Bu yolsuzluk bileşeninin yanı sıra potansiyel olarak etkili bir baskı aracı olan yaptırım düzeninin ve hatta yaptırım tehdidinin, ‘otokratik rejimlerin karaborsaya yönelmesine ve dolayısıyla suç gruplarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine’ katkıda bulunduğuna dikkat çekilen yazıda, ABD’nin rakiplerinin ise Washington tarafından kendilerine dayatılan mali kısıtlamaları aşma girişimleri konusunda işbirliğini artırdığı vurgulandı.

Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya 2 yıldır uygulanan yaptırımlar, uzun vadede Moskova’nın ekonomik perspektiflerine zarar verdi ve askeri üretimin maliyetini artırdı, ancak aynı yaptırımlar uluslararası kuralların dışında petrol satan tankerlerden oluşan bir ‘gölge filo’ yarattı, ayrıca Kremlin ile Pekin’i birbirine yaklaştırdı.

Yaptırımların aşırı kullanımının etkililiğine ve onların değersiz hale gelmesi riskine ilişkin endişelerin ABD hükümetinde pek çok kişi tarafından kabul edildiği ve bunlardan bazılarının bunu doğrudan Başkan Biden karşısında dile getirdiği belirtilen yazıda, “Ancak toplam hacim abartılı görünse de, her bir önlem onlara haklı görünüyor ve bu eğilimi durdurmak zorlaşıyor” vurgusu yapıldı.
Makalede, “Bu yıl ABD yaptırımları rekor bir hızla yeniden uyguluyor ve şu anda düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ından fazlası ABD’nin bir tür finansal baskısı altında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
DÜNYA
‘Biden'ın The Washington Post makalesi kötü politikayı haklı çıkarmaya yönelik anlamsız bir hikaye’
20 Kasım 2023, 23:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала