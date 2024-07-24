https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rus-su-27-jeti-karadeniz-uzerinde-3-ingiliz-ucagina-eslik-etti-1086183959.html
Rus Su-27 jeti, Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına eşlik etti
Rus Su-27 jeti, Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına eşlik etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde RC-135 stratejik keşif uçağına ve İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Typhoon savaş... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T22:13+0300
2024-07-24T22:13+0300
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su-27 avcı uçağı
karadeniz
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan hava hedeflerinin tespit edilmesi üzerinde nöbetçi hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağının havaya kaldırıldı.Açıklamada, “24 Temmuz tarihinde Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçları, Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan hava hedefleri tespit etti. Rusya Federasyonu sınırının ihlalini önlemek amacıyla nöbetteki hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağı havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Rus uçağının mürettebatı, hava hedeflerini İngiliz Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve 2 Typhoon savaş uçağı olarak sınıflandırdı. Rus jetinin yaklaşması üzerine İngiliz uçakları rotasını farklı yöne çevirdi.Açıklamada ayrıca Rus uçağının uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak icra ettiği ve ülke sınırlarının ihlaline izin vermediği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/rus-mig-31den-abd-bombardiman-ucagina-onleme-1082004994.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-27, su-27 avcı uçağı, karadeniz, rc-135, typhoon, eurofighter typhoon, önleme
rusya, rusya savunma bakanlığı, su-27, su-27 avcı uçağı, karadeniz, rc-135, typhoon, eurofighter typhoon, önleme
Rus Su-27 jeti, Karadeniz üzerinde 3 İngiliz uçağına eşlik etti
22:13 24.07.2024 (güncellendi: 22:14 24.07.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde RC-135 stratejik keşif uçağına ve İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Typhoon savaş uçağına eşlik ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan hava hedeflerinin tespit edilmesi üzerinde nöbetçi hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağının havaya kaldırıldı.
Açıklamada, “24 Temmuz tarihinde Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçları, Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan hava hedefleri tespit etti. Rusya Federasyonu sınırının ihlalini önlemek amacıyla nöbetteki hava savunma güçlerine ait bir Su-27 savaş uçağı havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Rus uçağının mürettebatı, hava hedeflerini İngiliz Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve 2 Typhoon savaş uçağı olarak sınıflandırdı. Rus jetinin yaklaşması üzerine İngiliz uçakları rotasını farklı yöne çevirdi.
Açıklamada ayrıca Rus uçağının uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak icra ettiği ve ülke sınırlarının ihlaline izin vermediği vurgulandı.